Martedì 14 Dicembre 2021, 05:00

CALCIO

Dopo tre mesi esatti il Latina Calcio 1932 è tornato a far punti lontano da casa. Non succedeva dal 12 settembre ad Avellino, dopodiché solo sconfitte e delusioni. Archiviata la maledizione delle trasferte, grazie al pari di Monopoli, adesso non resta che fare un ulteriore passo in avanti, ovvero vincere la prima gara in esterna. Ci sarà tempo per pensarci, perché il punto rimediato in terra pugliese è di quelli che fa bene all'umore del gruppo e alla classifica.

CORAGGIOSI E DETERMINATI

I nerazzurri, così come era accaduto a Bari nonostante il ko finale, hanno giocato con coraggio e determinazione al cospetto dell'undici di Colombo che, prima della gara, era al terzo posto del girone C di Lega Pro. L'avvio di partita è stato del tutto promettente, i pontini hanno aggredito alti gli avversari, soffocando le fonti di gioco biancoverdi, incapaci di creare situazioni pericolose. Il campo reso pesante dalla pioggia e il forte vento non è stato di grande aiuto per entrambe e, nei primi venti minuti, il Latina ha creato un paio di situazioni molto interessanti, senza però essere efficaci negli ultimi sedici metri. Nonostante le assenze di Esposito e Di Livio, gli uomini di Daniele Di Donato hanno sempre mantenuto un certo equilibrio in mezzo al campo, senza lasciarsi impressionare dai padroni di casa che dopo la mezz'ora, a causa di un paio di svarioni di Cardinali, sono andati ad un passo dal gol del vantaggio.

QUANTI LEGNI

L'unica giocata degna di nota dei pugliesi è stata quella di Starita al tramonto della prima frazione, con la traversa a dare una mano ai nerazzurri, per il resto Celli (buona la sua prova al centro della difesa) e compagni hanno sofferto poco o niente. Fortunato da una parte, sfortunato dall'altra. Sì, perché anche il Latina ha dovuto fare i conti con la traversa, al minuto numero 8 della ripresa con il bolide di Tessiore su punizione deviato da Loria sul montante. Poteva essere l'episodio giusto per cambiare la storia delle trasferte nerazzurre e invece pochi secondi più tardi, i pontini hanno rischiato di capitolare sul palo colpito da Tazzer.

IL PUNTO CI STA

Per quanto visto sul campo il pareggio è giusto e il Latina se lo prende con una certa soddisfazione. Perché ad una giornata dalla fine del girone d'andata un primo obiettivo già è stato centrato, ovvero quello di aver aggirato la boa dei 20 punti. Con il Monterosi, domenica prossima al Francioni, si andrà a caccia del quinto successo casalingo consecutivo che vorrebbe dire piazzarsi a quota 24 a metà stagione. Basterebbe, poi, anche qualcosa di meno nel girone di ritorno per mettersi in tasca una salvezza che, dopo i primi due mesi di campionato, sembrava quasi una chimera. Grazie al lavoro del tecnico e alla lucidità della società nei momenti più complicati, oggi si guarda al futuro con più serenità. Il Latina è diventato una squadra, ha una sua identità e ampi margini di miglioramento. Dopo Monterosi e Palermo, sotto Natale, ci sarà tempo per dedicarsi anche al mercato per rinforzare ulteriormente la squadra.

Davide Mancini

