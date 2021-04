29 Aprile 2021

CALCIO

Il Latina stecca ancora, stavolta contro il Cassino, nella gara valida per il recupero della 21esima giornata. L'occasione buona per accorciare sulla seconda della classe, obiettivo fallito dai nerazzurri incapaci di andare oltre un deludente pareggio al Francioni. Il rigore del bomber Di Renzo in chiusura di primo tempo ha illuso i padroni di casa, ripresi all'alba della ripresa complice una sfortunata autorete di Orlando.

IL MATCH

Scudieri presenta un Latina versione 3-4-3 con Orlando al centro della difesa al posto dell'indisponibile Esposito e Alessandro preferito a Corsetti nel trio offensivo completato da Sarritzu e Di Renzo. Grossi risponde con il medesimo sistema di gioco, con tre cambi rispetto alla sfida pareggiata con l'Afragolese. Il Latina parte meglio e al 2' si fa vedere con Teraschi, bravo ad arrivare sul fondo e a mettere un pallone invitante al centro dell'area su cui Di Renzo non arriva per poco. I nerazzurri si ripetono all'11' con l'azione solitaria di Sarritzu che, superati di slancio due giocatore, si accentra dalla destra e lascia partire un tiro cross a rientrare che impensierisce Della Pietra. Il Cassino fatica un po' ma al 18' ha un sussulto con al ripartenza orchestrata da Cavalieri, abile nel mettere in movimento Vitiello che, da posizione defilata, calcia male favorendo l'intervento di Alonzi.

I pontini rispondono al 32' con Alessandro, bravo a scappare via sulla sinistra e a entrare in area di rigore, ma sul suo tiro a botta sicura è un attentissimo Tomassi a liberare a pochi centimetri dalla porta. Al 36', sugli sviluppi di un corner, il Latina guadagna un calcio di rigore per fallo del subentrato Di Giacomo ai danni di Allegra: dagli undici metri si presenta Di Renzo che con freddezza segna e porta in vantaggio i padroni di casa. Il momento è propizio ma il Latina non chiude i giochi: al 41' Di Renzo sfiora il raddoppio con il tiro da distanza ravvicinata deviato in corner dall'estremo difensore ospite. Allo scadere della prima metà di gioco, sempre il centravanti si divora il gol del 2-0 non riuscendo ad angolare la conclusione una volta solo davanti a un super Della Pietra, che si salva con i piedi. La gara sembra in controllo, al 2' della ripresa però il Cassino pareggia sfruttando una sfortunata deviazione di Orlando sulla punizione tagliata calciata da capitan Carcione. Scudieri prova a cambiare tentando di mettere pressione al Cassino, ma per vedere però un'azione pericolosa bisogna aspettare il 42': Calabrese verticalizza in area per Alessandro, sul tiro dell'esterno offensivo Della Pietra, il migliore in campo, fa muro. L'ultimo tentativo è di Calabrese, dal limite dell'area proprio al 90', destro velenoso su cui Della Pietra si salva come può regalando un punto prezioso al Cassino.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 - Cassino 1-1 Latina Calcio 1932 (3-4-3): Alonzi, Allegra, Orlando, Giorgini; Teraschi (37'st Pastore), Sevieri, Barberini, Pompei (32'st Atiagli), Alessandro (44'st Calagna), Di Renzo (30'st Calabrese), Sarritzu (16'st Corsetti). A disp: Ciammaruconi, Garufi, Ricci, Di Mino. Allenatore: Scudieri.

Cassino Calcio 1924 (3-4-3): Della Pietra, Tomassi, Carcione, Picascia; Raucci (9'st Cocorocchio), Lucchese (44'st Maini), Orlando (20'st Del Vecchio), Ricamato; Cavaliere (36' pt Di Giacomo), Giglio, Vitiello (20' st Darboe). A disp: Del Giudici, Gagliardo, Miele, Lombardo. Allenatore: Grossi. Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa. Assistenti: Mattia Roperto di Lamezia Terme e Lorenzo Gatto di Collegno. Marcatori: 39' pt Di Renzo (rig. L), 3' st Orlando (aut.) Note: ammoniti: Allegra (L), Darboe, Giglio, Del Vecchio.

Davide Mancini

