Martedì 17 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Non c'è un attimo di pausa per il Latina Calcio 1932, chiamato ad accelerare i tempi della preparazione in vista dell'inizio della stagione con l'antipasto della coppa Italia previsto per domenica 22 in casa della Turris, nel match a eliminazione diretta. La società vorrebbe però poter allungare i tempi e per questo motivo ha dato seguito alle proprie intenzioni, inviando una lettera alla Lega Pro con l'obiettivo di ottenere più giorni per preparare un campionato che si preannuncia particolarmente impegnativo.

LE RAGIONI

La società nerazzurra, senza mezzi termini, ha chiesto alla Federazione il rinvio di dieci giorni della gara di coppa Italia contro la compagine campana e della prima di campionato al Barbera' con il Palermo, i due match già programmati per il 22 e 29 agosto prossimo. Ieri, durante la mattinata, il presidente Antonio Terracciano ha trasmesso una nota ufficiale del club del capoluogo pontino per sottolineare il ritardo con cui la Figc ha rilasciato la relativa licenza nel campionato professionistico, a seguito dei numerosi ricorsi proposti dalle società escluse che ha comportato anche lo slittamento dell'operatività sul portale federale, l'unico idoneo ad avviare tutte le pratiche relative al tesseramento dei giocatori. Solo il 9 agosto scorso, infatti, il Latina Calcio 1932 ha avuto il consenso ad operare e nonostante l'impegno dei vertici societari, ancora non è stato concluso il tesseramento iniziato solo sette giorni fa. Da non sottovalutare anche il ritardo della preparazione dei giocatori, alcuni dei quali arrivati solo nelle ultime 48 ore, con il rischio di infortuni che comprometterebbero non poco l'inizio della stagione. Tra l'altro, proprio nelle prime giornate, i pontini saranno chiamati ad affrontare società di grande spessore, incontri che necessitano di una condizione fisica adeguata all'importanza degli incontri. La richiesta inviata il giorno dopo Ferragosto servirà a completare con maggiore serenità i diversi adempimenti per completare la rosa nerazzurra.

MERCATO

A proposito di gruppo squadra, il direttore sportivo Di Giuseppe è al lavoro per completare l'organico. Per quanto riguarda il settore difensivo prosegue la trattativa con il Fano per riportare nel capoluogo il giovane difensore Giorgini, uno dei migliori interpreti della scorsa stagione, un under che farebbe molto comodo al tecnico Di Donato. Piace anche l'esterno offensivo Lorenzo Di Livio, figlio di Angelo, classe 1997 cresciuto nelle giovanili della Roma, fino allo scorso anno al Potenza in C. Giocatore dotato di grande agilità e abilità tecnica, ha esordito in serie A con la maglia giallorossa nel gennaio del 2016 nella sfida contro il Chievo Verona. Dopo il percorso effettuato nel vivaio del club capitolino, ha avuto modo di provare diverse esperienze tra serie B e serie C tra le fila di Ternana, Reggina, Matera, Siena, Catanzaro e, in ultimo, Potenza. In tutto ha totalizzato 97 presenze tra i pro'.

Davide Mancini

