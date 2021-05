30 Maggio 2021

CALCIO, SERIE D

Il Monterosi per la storia, il Latina per una giornata di gloria. Poteva essere la sfida decisiva per la vittoria del campionato e invece lo scontro diretto tra le prime due della classe ha perso molto del suo fascino a causa della grande accelerazione negli ultimi due mesi della formazione allenata da David D'Antoni e l'improvvisa frenata da parte dei nerazzurri. Manca un solo punto alla capolista per salire sul volo che porta in serie C e conquistarlo oggi pomeriggio alle 16 contro il Latina sarebbe come inserire la ciliegina su una torta pronta per essere gustata. Gli uomini di Scudieri tenteranno di rovinare e rimandare la festa, anche se comunque vada è solamente questione di tempo. I quindici punti di distanza in classifica raccontano bene la storia di una stagione vissuta su un'altalena, in cui la continuità del Monterosi ha fatto la differenza, specie dopo il confronto vinto all'andata, andato in scena lo scorso 14 marzo, quello che ha cambiato i destini delle due squadre protagoniste del girone G di serie D.

I NUMERI

Che il Latina ci abbia messo del suo per complicarsi la vita non ci sono dubbi, ma è pur vero che di fronte si è ritrovato un Monterosi che ha rasentato la perfezione. Lo dicono i numeri, quelli che non mentono mai: su 30 partite giocate, l'undici viterbese ne ha vinte 21, pareggiate 8 e persa solamente una. Il Latina, che di partite ne ha disputate 29 (mercoledì 2 giugno è in programma l'ultimo recupero con il Muravera), ha vinto in 16 occasioni, con 8 pari e 5 sconfitte. Eppure i gol realizzati sono gli stessi (51), mentre il Monterosi ne ha subito uno di meno rispetto ai rivali (19). Reti distribuite meglio nel corso della stagione da parte della capolista che, tra l'altro, presenta due giocatori nei primi dieci migliori realizzatori del raggruppamento: uno è l'attaccante Andrea Sivilla, autore di 14 gol sino a questo momento, e pronto a prendersi lo scettro dei bomber che appartiene a Gomez dell'Insieme Formia e Cappai del Carbonia (entrambi a quota 15). E poi c'è il capitano Andrea Costantini che, grazie anche a sei trasformazioni dagli undici metri, in totale ha messo a segno 11 reti, una di più rispetto al centravanti più prolifico dei nerazzurri Di Renzo (10). Più in basso nella graduatoria c'è invece l'argentino Alessandro, arrivato a 8 centri in campionato.

LE SCELTE

Il Latina, che va a caccia di un risultato di prestigio nella partita più complicata per blindare la seconda posizione, è chiamato ad alzare il livello di prestazioni rispetto al recente passato. Dopo il pareggio senza grosse emozioni nel recupero con l'Arzachena, c'è bisogno di qualcosa di più a livello di intensità di gioco. Ci vorrà grande attenzione in fase difensiva e maggiore incisività in avanti: Scudieri, che recupera il centrale Orlando, non potrà però avere a disposizione Ciccio' Esposito ancora alle prese con un problema muscolare. Tra l'altro proprio il leader difensivo era stato lo sfortunato protagonista del match d'andata, con un tocco di mano in area di rigore nel finale che portò al rigore trasformato da Costantini. Davanti ad Alonzi sicuri del posto Allegra e Giorgini, con uno tra Di Emma e Orlando pronti a completare il terzetto difensivo. In mezzo al campo nessun dubbio sulla coppia Barberini-Sevieri, con Teraschi a destra e Pompei pronto a riprendersi la fascia sinistra. Davanti le scelte sono obbligate vista l'assenza di Alessandro per guai fisici: saranno Corsetti, Di Renzo e Sarritzu a tentare di scardinare la migliore difesa del torneo. Il match odierno sarà arbitrato da Dario Duzel di Castelfranco Veneto, coadiuvato da Ares Beggiato di Schio e Giuseppe Ladu di Nuoro. I sostenitori nerazzurri avranno la possibilità di seguire l'incontro in diretta, gratuitamente, collegandosi sulla pagina Facebook ufficiale del Monterosi Calcio.

Davide Mancini

