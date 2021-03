© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DNon c'è un attimo di tregua per la capolista Latina Calcio 1932, oggi di nuovo in campo, stavolta per recuperare la sfida con il Muravera inizialmente prevista il giorno della Befana.La prima della classe va a caccia di un altro successo per consolidare il primato nel girone G e tenere a bada le inseguitrici, Monterosi in primis che, come dimostrato con la vittoria in rimonta conquistato sul terreno del Latte Dolce, di mollare la presa non ne ha proprio intenzione. Scudieri, per la gara che si disputerà nel pomeriggio alle 14.30 in terra sarda, avrà la possibilità di cambiare qualcosa rispetto alla vittoria ottenuta domenica sul terreno del Giugliano.Di sicuro ci sarà Ciccio' Esposito, pronto a riprendere il comando del settore difensivo dopo aver scontato la giornata di squalifica. A centrocampo si rivedranno con ogni probabilità Teraschi a destra e Pompei sull'altro versante, con Sarritzu in pole per una maglia da titolare in avanti per completare il trio in cui figureranno anche Corsetti e Di Renzo.Il Muravera sta vivendo un momento assolutamente favorevole, ha conquistato 30 punti ed è attualmente al sesto posto. Bisogna però tener conto anche dei match disputati, 16, due in meno rispetto al Latina che è a quota 40 in graduatoria.LE PAROLE DEL MISTERaffaele Scudieri conosce bene le insidie della partita odierna: «Il Muravera è una delle formazioni più forti di questo girone, lo sostengo sin dall'inizio della stagione, può contare su dieci elementi over che hanno esperienze tra serie A, B e C, oltre a un parco giovani di assoluto livello. Hanno un tecnico molto preparato come Francesco Loi, sono sicuro che sarà una partita tosta, ma allo stesso tempo bella da giocare». Certo è che per il Latina è un momento particolarmente stressante, come ribadito dallo stesso trainer: «Siamo alla sesta gara in venti giorni, tra l'altro noi abbiamo disputato il match con il Giugliano, mentre il Muravera ha potuto riposarsi. Ma ormai siamo abituati a questo tipo di situazioni, fino al venerdì non si sa mai se è possibile scendere in campo a causa delle problematiche relative al Covid. Posso comunque dire che stiamo bene, abbiamo avuto modo di recuperare le energie e siamo pronti a giocarcela a viso aperto contro i sardi».MATCH IN DIRETTATutti i tifosi nerazzurri potranno assistere gratuitamente in diretta alla sfida con il Muravera collegandosi con la pagina Facebook Latina Calcio 1932 a partire dalle 14.15. Arbitrerà l'incontro Giorgo Bozzetto della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Luca Bernasso di Milano e Vittorio Consonni di Treviglio.PROSSIMO RECUPEROSi giocherà domenica 14 marzo, alle 14,30 allo stadio Francioni, l'attesissimo scontro diretto con il Monterosi. La decisione è stata resa nota nella giornata di ieri dalla LND che ha diramato i prossimi recuperi per mercoledì 10 marzo e la successiva domenica 14 in cui sono state programmate, oltre alla sfida che metterà di fronte prima e seconda della classe, anche altre tre gare di recupero del girone G di serie D.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA