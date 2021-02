© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DOgni partita vale tre punti, ma solo alcune hanno il potere di indirizzare una stagione. E, a volte, anche dopo un pareggio si può scorgere qualcosa di più del semplice punto guadagnato in classifica.La partita giocata dal Latina Calcio 1932 contro la Nocerina è tra quelle che a fine stagione potrebbero essere ricordate come determinanti, anche se oggi l'1-1 contro i molossi certo non assume il significato della svolta. Ma, se si analizza più da vicino il momento dei nerazzurri e la forza della squadra campana, si può capire il reale valore della prestazione dei ragazzi di Scudieri. Il Latina resta al comando della graduatoria del girone G di serie D e questa è la prima buona notizia per i pontini, capaci di tenere a debita distanza un cliente scomodo come i rossoneri, ora terzi a meno due da Corsetti e compagni ma con due gare in meno da recuperare. Il Latina che in casa aveva sempre vinto, si prende il pari come è giusto che sia, nonostante la rete di Esposito sembrava aver spianato la strada verso un'altra affermazione. Stavolta però, i nerazzurri se la sono vista con un avversario di grande qualità, ben messo in campo, capace di ribattere colpo su colpo e non disunirsi una volta in svantaggio.Il pari ci sta perché la gara è stata perennemente in equilibrio e perché, specialmente negli scontri diretti, vincere è importante, ma non perdere risulta fondamentale. Con Di Renzo e Teraschi ancora fuori per squalifica, a lungo andare è venuta meno quella incisività e la capacità di creare situazioni offensive pericolose, caratteristiche che, ad eccezione di un paio di partite, hanno sempre caratterizzato la squadra di Raffaele Scudieri. Domenica 14 febbraio in occasione del derby con l'Insieme Formia il tecnico nerazzurro potrà contare nuovamente sul suo bomber, l'arma di cui si sente forte il bisogno per continuare a coltivare il sogno promozione.INSIEME FORMIAIl prossimo avversario della capolista sta vivendo un momento assolutamente favorevole. Per la squadra di Amato sono tre i successi consecutivi, ultimo dei quali conquistato domenica sul terreno dell'Afragolese. Un tris di successi che rilanciano i formiani nei quartieri alti della classifica trascinati in terra campana dai gol di Chinappi e del solito Victor Gomez, sempre più leader della classifica cannonieri con 10 reti all'attivo. L'Insieme Formia, ora ottava a quota 22, ha la grande chance di avvicinarsi al podio considerando anche le tre gare da recuperare.L'APRILIA AVANTIDopo aver steso l'Olympia Agnonese nel turno infrasettimanale, la squadra di Galluzzo ha battuto in casa anche il Montegiorgio staccandosi ulteriormente dalla zona play out. Una vittoria meritata conquistata grazie al rigore di capitan Olivera e al guizzo di Pezone. Per le rondinelle si tratta del quinto risultato utile consecutivo, il modo migliore per presentarsi alla gara in programma tra cinque giorni sul terreno del CynthiAlbalonga.Davide Mancini© RIPRODUZIONE RISERVATA