CALCIO, SERIE D

Poco più di un mese per terminare un campionato dai due volti, che però il Latina Calcio 1932 ha il dovere di concludere nel migliore dei modi, ovvero con la conquista della seconda piazza, posizione che garantirebbe qualche vantaggio in più nei play off. Il grande obiettivo ormai è andato, con il Monterosi che si avvia alla conquista della serie C, ma il club nerazzurro, che ha intenzione di fare domanda di ripescaggio, necessita di un piazzamento di prestigio. Tutto passa per le prossime nove sfide di un torneo che si concluderà il 13 giugno. Si parte con la gara delicata che si disputerà questo pomeriggio alle 16 in casa di un'Afragolese alla disperata ricerca di punti salvezza. All'andata i ragazzi di Scudieri non diedero scampo alla formazione campana e sarà fondamentale ripetersi anche stavolta. Il successo in casa nerazzurra manca da troppo tempo, era il 21 marzo quando l'undici allenato in quel momento da Salvatore Ciullo riuscì a sbancare il campo di Sassari contro la pericolante Torres.

LE SCELTE

L'Afragolese, in piena zona play off con 23 punti all'attivo, è una formazione che palesa diverse difficoltà a livello difensivo. Fattore che i nerazzurri dovranno sfruttare con la qualità e le giocate degli uomini di punta, tra cui Di Renzo, Corsetti e Sarritzu che dovrebbero formare il tridente avanzato. In difesa mancherà ancora una volta Di Emma per un problema al polpaccio, ma tornerà a disposizione Ciccio' Esposito, assente nella gara di recupero pareggiata al Francioni il mese scorso contro il Cassino. La presenza del centrale offre maggiore sicurezza al pacchetto arretrato che nella seconda parte di stagione ha sofferto, così come tutta la squadra. Non saranno della sfida anche Mastrone per un fastidio all'adduttore e Bardini, ai box per un problema al ginocchio. Il Latina ha tre punti di svantaggio rispetto alla Vis Artena, seconda della classe, ma ha anche una gara in più da recuperare rispetto all'undici di Perrotti. Obbligatorio dunque vincere per poi presentarsi allo scontro diretto, tra due turni, almeno appaiati in classifica. I tifosi nerazzurri potranno seguire la sfida in diretta (gratuita) sulla pagina Facebook ufficiale del club nerazzurro. Arbitrerà l'incontro Simone Fioretti di Firenze.

RINVIO

Non si giocherà invece il match del raggruppamento F tra Rieti e Aprilia causa Covid-19. Ennesimo stop di un campionato dalle gestione di certo non agevole. L'Aprilia, impegnato per evitare la discesa verso la zona play out, proprio in settimana ha preso atto di non poter più contare sulla classe del proprio uomo simbolo, Ruben Olivera, costretto a lasciare il calcio giocato.

