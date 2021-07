Venerdì 30 Luglio 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

È targato Sabaudia il meraviglioso oro conquistato ieri alle olimpiadi di Tokyo da Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio leggero femminile. Le due ragazze, in forza rispettivamente alle Fiamme Oro ed alle Fiamme Gialle che hanno sede nella città pontina, ieri mattina hanno scritto una pagina di storia del canottaggio. Un oro che, per l'Italia del remo, giunge dopo 21 anni. La prima medaglia di sempre e il primo storico oro azzurro per il canottaggio femminile. Alla partenza le azzurre sono passate subito in testa assieme alla Gran Bretagna. Ai 1000 ed ai 1500 metri erano terze. Una gara che si è giocata negli ultimi 200 metri. Nelle ultime 5 palate le azzurre hanno impegnato cuore ed energie ed è arrivato l'oro. Alle spalle si sono lasciate Francia, argento e Olanda, bronzo.

Ed è legato a Sabaudia anche il bronzo di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta nel doppio pesi leggeri maschile. I due azzuri militano infatti nei gruppi sportivi rispettivamente di Carabinieri e Fiamme Oro che hanno la loro sede nella città pontina. Alla fine è stata l'Irlanda a conquistare l'oro. Nel duello finale la Germania ha acciuffato l'argento e per l'Italia è giunta la medaglia di bronzo. Due risultati che pesano sul medagliere dell'Italia. Un oro, quello delle ragazze, che è frutto di sudore, fatica, sacrifici e tanta voglia di concretizzare il sogno olimpico. Le due azzurre ieri hanno scritto una pagina di storia del canottaggio italiano. Ma nessuna c'era riuscita prima di loro. Due successi che sono stati costruiti, giorno dopo giorno, sul lago di Paola dove la nazionale si è allenata per mesi in vista delle olimpiadi di Tokyo e da dove è partita alla volta della città dei Giochi.

LE REAZIONI

«Questi anni hanno rappresentato un percorso di alti e bassi - dice la capovoga Federica Cesarini - Ho avuto diversi problemi di salute. Le ho passate tutte, ma ho comunque coronato il mio sogno. Ci ho creduto sempre, ho avuto timore solo nei giorni in cui Valentina è stata ferma, tra maggio e giugno. Sono arrivata anche a non dormire per la preoccupazione. Dopo tutto, Valentina è il mio prolungamento, viviamo una simbiosi ed è naturale sia così. Sono felice. Adesso però voglio riabbracciare la mia famiglia, e andare finalmente in vacanza». Per Valentina Rodini: «È stata una gara fantastica. Dopo il traguardo, ho avuto subito la sensazione che fossimo medaglia d'oro, ma c'era incertezza e ho voluto aspettare la conferma del tabellone. Poi è esplosa la gioia che doveva esserci al termine di una finale come questa». A entrambe le felicitazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e di quello della Federazione canottaggio Giuseppe Abbagnale.

Ebe Pierini

