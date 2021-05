18 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

L'ospedale Goretti di Latina torna a respirare: più che dimezzato il numero dei ricoverati Covid, consentendo la riconversione di metà dei reparti. Si vede la luce in fondo al tunnel della pandemia. Questo il messaggio di fiducia che la dottoressa Silvia Cavalli, direttore generale della Asl pontina, ha voluto diffondere ieri mattina in occasione dell'avvio delle vaccinazioni Pfizer all'ex Rossi Sud, all'ingresso del capoluogo.

RETE OSPEDALIERA

Dagli ultimi report settimanali della Asl si nota che si è passati da 854 nuovi casi di Coronavirus, dal 28 aprile al 4 maggio, a 735 dal 5 maggio all'11, e nei successivi cinque giorni a 407: cala la pressione sulla rete ospedaliera. «Abbiamo iniziato una riconversione che è già circa al 50% e questo consente di ritornare a una situazione progressivamente di ordinarietà - ha confermato la manager Cavalli -. Sono ricominciate le sedute chirurgiche anche per le prime attività non di stretta urgenza ed era questo uno degli obiettivi principali prefissati per l'uscita dalla fase clou del Covid, cioè pensare anche a tutte le altre patologie, che chiaramente oggi sono pressanti». La direttrice generale ha affermato che già dalla scorsa settimana sono ripartite tante sedute chirurgiche, aggiungendo che questa settimana si farà un ulteriore sforzo «cercando di tornare rapidamente a una situazione di quasi normalità». «Un po' di reparti Covid sono ancora le parole della dottoressa Cavalli - li dobbiamo ancora mantenere finché la Regione non ci dirà che l'allarme è completamente cessato. Però adesso stiamo in un assetto in cui si riesce a dare una certa risposta anche alle altre patologie».

Ieri mattina all'ex Rossi Sud, la manager della Asl pontina ha fatto il punto anche sui pazienti Covid ricoverati: «Al momento al Goretti ci sono 66 pazienti Covid, meno della metà dei giorni clou, di cui due in terapia intensiva. Fino a poco tempo fa eravamo costretti a trasferire i pazienti su Roma, ne trasferivamo tantissimi. Al Dono Svizzero di Formia ci sono sei posti letto di medicina di urgenza, che è l'equivalente di una terapia sub-intensiva. I posti ancora pieni sia al Goretti che all'ospedale di Formia sono quelli di sub-intensiva, con pazienti che hanno bisogno di assistenza respiratoria ma che non vanno più in rianimazione. E questo è un segnale molto positivo».

La curva dei contagi Covid a Latina e in provincia ha invertito la sua tendenza, grazie all'avanzare ad ampie falcate della campagna vaccinale, partita con una media di un migliaio di dosi somministrate al giorno fino alle attuali quattromila circa. «La rete è stata potenziata cercando di renderla quanto più capillare possibile sul territorio ha spiegato la direttrice Cavalli Abbiamo più linee vaccinali attive e le stiamo utilizzando tutte. In programma altre aperture, tra cui l'hub presso l'Abbvie di Aprilia e il potenziamento di questa all'ex Rossi Sud. Organizzeremo altri tre open day, a partire da questo fine settimana, possibilmente con un giorno aggiuntivo. L'idea di un open day per i maturandi lanciata dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato è molto positiva. Vedremo come organizzarla a breve».

Rita Cammarone

