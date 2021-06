Domenica 27 Giugno 2021, 05:02

NUOTO

È il grande giorno di Matteo Ciampi. Nella piscina dello Stadio del Nuoto di Roma, teatro suggestivo della 58^ edizione del Trofeo Internazionale Sette Colli, si gioca l'ultima chance di staccare il pass per i Giochi di Tokyo. Massima concentrazione e attenzione ad ogni minimo particolare alla vigilia di una gara, i 200 stile libero, che soltanto due anni fa nella kermesse capitolina (una vasca che lo vide protagonista sin da quando aveva 10 anni nei regionali) lo consacrò il più forte di tutti grazie ad un'attenta conduzione di gara culminata nella remuntada finale ex aequo con il brasiliano Breno Correia: ieri il carioca ha primeggiato nei 100 beffando di 8 decimi il toscano Filippo Megli. Il tempo firmato dall'atleta pontino - 1'4762 - gli consentì di centrare il biglietto per i Mondiali di Gwangju: in Sudcorea con la 4x200 firmò anche il record nazionale (7'0201) che qualificò la staffetta alle Olimpiadi. A distanza di due anni dall'exploit, molto è cambiato in lui. È cresciuto tanto sia di fisico che di testa e soprattutto non è mai mancata la continuità che lo ha proiettato tra i migliori specialisti dei 200 e 400. Matteo iniziò da dorsista quando era al Circolo Ambranuoto Latina con il suo mentore Roberto Pellegrini. Poi il trasferimento nella città labronica nella casa del tecnico federale Stefano Franceschi (responsabile della 4x200 italiana), il papà di Sara, classe '99, mistista dei 400, che vivrà la sua seconda avventura olimpica dopo Rio de Janeiro. Il 24enne dell'Esercito/Livorno Aquatics ha aumentato la sua autostima e personalità entrando a pieno titolo a far parte di una staffetta sì giovane ma al tempo stessa agguerrita, che, dopo i fasti dell'epoca vissuti dallo storico quartetto Brembilla-Rosolino-Cassio-Magnini, ora sta rivivendo con altri interpreti un periodo magico. Tra gli Europei del 2018 e 2020 (Glasgow-Budapest) il team tricolore centrò un doppio bronzo, senza dimenticare l'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 e l'argento alle Universiadi di Napoli 2019, dove Ciampi mise sempre lo zampino. L'obiettivo? «È di scendere sotto il muro di 1'464, il limite olimpico, ma non sarà facile», avverte Matteo. Le speranze di essere inserito nella staffetta sono comunque elevate. Al Sette Colli intanto il dorsista gaetano del 2000 Alessandro Baffi, al debutto con la Marina Militare, ha chiuso 21° nei 50 (2597) e 11° nei 100 (5493 ad un secondo dal terzo posto di Simone Sabbioni). Più indietro invece i liberisti latinensi Devid Zorzetto (Esercito/Aurelia) e Rachele Ceracchi (Carabinieri/CC Aniene).

Andrea Gionti

