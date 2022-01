Domenica 16 Gennaio 2022, 05:02

CALCIO

Manca solo l'ufficialità, ma sulla panchina del Genoa, il club più antico d'Italia, il sostituto di Andriy Shevchenko sarà il tecnico italo-tedesco Bruno Labbadia, 56 anni il prossimo 8 febbraio. I tre punti raccolti in nove partite (fatale anche l'eliminazione in Coppa Italia contro il suo passato, il Milan) hanno convinto ieri mattina la proprietà americana del Grifone alla drastica decisione: a guidare i rossoblù, penultimi, nel posticipo contro la Fiorentina sarà il tandem composto dal francese Abdoulay Konko, oggi mister dell'Under 17, e da Roberto Murgita. Ma la storia familiare di Labbadia è legata particolarmente a Lenola, dove vivevano i suoi genitori Paolo e Giovannina, scomparsi una decina d'anni fa: emigrarono in Germania nel '50, stabilendosi in Assia, nella località di Schneppenhausen. Una famiglia molto numerosa (9 figli che vivono in Germania). Bruno nel periodo estivo fa capolino nel paese collinare, così come ricorda il nipote Andrea Grossi, 41 anni. «Zio Bruno è sempre stato un personaggio riservato, ma caratterialmente tosto commenta è venuto qui a Lenola due volte lo scorso anno, dove tra l'altro ha comprato l'appartamento dei nonni paterni in centro storico. È sempre un piacere rivederlo, ogni volta è una bella emozione. Qui ci abitano altri zii e cugini. Mi ha fatto una sorpresa quando è venuto a trovarmi nella palestra che gestisco insieme a Francesco Pecchia» (fisioterapista e fratello di Fabio, lenolese doc, allenatore in serie B alla Cremonese, ndr). Per lui sarà la prima esperienza in Italia, dopo la trafila teutonica: Darmstadt (sua città natale), Greuther Furth, Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, dove perse la finale di Coppa - Wolfsburg e l'ultima all'Hertha Berlino, quando fu chiamato il 9 aprile 2020. Una breve parentesi che durò fino al 24 gennaio 2021, quando lo sostituì un'ex colonna biancoblu come Pál Dárdai, ex ct dell'Ungheria, altro nome uscito nelle scorse ore per il post Sheva. Labbadia, ex attaccante (due presenze con la Nazionale tedesca) di Amburgo, Bayern Monaco e Werder Brema, si ritirò nel 2003 per intraprendere la carriera di tecnico. È uno specialista delle salvezze: ne ha garantita una all'Amburgo nel 2016, ne ha acciuffata un'altra in extremis con il Wolfsburg, sconfiggendo nel playoff l'Holstein Kiel nel 2018, e nel 2020 con l'Hertha Berlino.

I RICORDI

«Un suo cugino, Michele Rosato, era apprezzato per le sue doti calcistiche prosegue il nipote Andrea Grossi - giocò nel Frosinone e per un soffio non fu acquistato dalla Juventus, negli anni '70». Il ricordo anche del sindaco Fernando Magnafico: «Era il 1987 quando Bruno venne, insieme alla moglie Sylvia, nel nostro paese, dove fu insignito di una targa ricordo. La sua notorietà è servita negli anni a far parlare di Lenola in ogni contesto, perché, anche se è noto a tutti che si senta pienamente tedesco, sappiamo che lui non fa mistero con amici e colleghi di lavoro di essere orgoglioso delle proprie origini e di appartenere anche alla nostra comunità».

Andrea Gionti

