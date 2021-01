© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIOProvò da solo, con la lista Italiani nel mondo alle amministrative del 2007 a Latina. Il movimento che faceva capo al senatore Sergio De Gregorio lo candidò sindaco, ma Carmine Bennato non ebbe grande successo. La politica è stata la sua grande passione, dopo una vita spesa nell'Esercito italiano, lasciato con il ruolo di generale. In pensione si è speso per cercare di essere eletto, prima nel capoluogo e poi a Terracina, ma senza grande fortuna. Allora con Italiani nel mondo, quando Vincenzo Zaccheo fu costretto al ballottaggio da Maurizio Mansutti del centro-sinistra e dalla candidatura di Fabrizio Cirilli che gli tolse consensi. A Bennato candidato sindaco andarono appena 196 voti, lo 0,2%. Poi con Alleanza di Centro, nel 2011, stavolta con una lista a sostegno dell'ex sindaco democristiano degli anni 90 Delio Redi. Anche lì l'avventura elettorale non andò bene (1.122 voti), solo che il generale non si è mai abbattuto e ha continuato a mettere il suo impegno affinché la città avesse delle regole certe per tutti, la macchina amministrativa fosse trasparente, le associazioni di cittadini fossero ascoltate, l'attenzione ai più deboli massima. Nulla da fare, ma archiviata ogni delusione Bennato ripartiva. Da Latina a Terracina, sempre elezioni 2011 (213 voti) e sostegno di Gianfranco Sciscione sindaco al ballottaggio. Sempre con Alleanza di centro. Cinque anni dopo, per la lista Scisione, il figlio Andrea entrava in consiglio comunale a Terracina e nell'ultima campagna elettorale il generale si era messo a disposizione dello stesso Andrea, candidato sindaco a Terracina. Proprio il figlio ha dato l'annuncio su facebook della morte del generale, stroncato dal Covid 19 e ha creato una pagina Amici del generale Carmine Bennato che in poche ore ha raccolto 150 adesioni. L'invito a ognuno è quello a «scrivere la sua esperienza vissuta con Carmine Bennato, perché poi sarà impegno della famiglia scrivere un libro». Buona parte del quale, inevitabilmente, sarà dedicata alla passione politica.