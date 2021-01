L'INTERVENTO

«Un concorso che è un utile strumento di confronto e che affronta temi importanti e delicati in un contesto attuale non certo facile per i più giovani». A parlare del concorso Che cosa è importante per me, ideato dal quotidiano Il Messaggero e rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, è il garante regionale dell'infanzia e adolescenza della Regione Lazio Jacopo Marzetti secondo il quale «Coinvolgere i giovani su questi temi lascia loro la possibilità di esprimere concetti a volte difficili da trattare a parole, ma che con la scrittura riescono a essere più chiari e fluidi». Il Garante ha sposato l'idea e ha deciso anche di condividerla sul sito istituzionale per una divulgazione più capillare anche nelle scuole. «Un aspetto utile spiega Marzetti è che il concorso non ha come scopo quello di affrontare i fatti di cronaca, ma di ascoltare le idee e i pensieri dei ragazzi su temi così attuali e soprattutto in un periodo così complesso che gli adolescenti si trovano a vivere, lontani dalla loro routine e praticamente avendo quasi azzerato la loro socialità, che è giusto dal punto di vista sanitario, ma che indubbiamente porterà conseguenze di cui al momento non possiamo avere contezza. Secondo il Garante infatti, L'iniziativa ha anche un carattere educativo e può servire a fare emergenze eventuali problematiche che non si riescono ad esprimere con le parole». Ricordiamo che c'è tempo fino al 20 del mese (gennaio e febbraio) per tutti i ragazzi tra i 14 e 19 anni che vorranno partecipare inviando un elaborato in cui diano voce a quelli che sono i loro valori, la vera loro essenza. Il testo (non superiore alle 2000 battute) dovrà essere inviato in Word o Pdf all'indirizzo email concorso-letterario@ilmessaggero.it. La proclamazione dei tre vincitori (che riceveranno ognuno un tablet con l'edizione digitale del Messaggero) sarà comunicata sull'edizione cartacea e online del giornale. A Gli elaborati saranno pubblicati in tutto o in parte sul giornale e sul sito.

Francesca Balestrieri

