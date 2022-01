Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

Al Francioni' arrivano le migliori realtà del calcio italiano femminile. Si gioca infatti oggi alle 14.30 la semifinale di Supercoppa tra Roma, vincitrice dell'ultima coppa Italia, e Milan. Una gara secca che mette in palio l'accesso alla finalissima in programma sabato 8 allo stadio Stirpe' di Frosinone, dove nel pomeriggio si terrà l'altra semifinale tra il Sassuolo e la Juventus campione d'Italia. Un evento di prestigio per il capoluogo pontino che già nel recente passato aveva ospitato fasi finali di altre competizioni. Due anni e mezzo fa al Comunale andò in scena l'atto conclusivo della Coppa Italia di serie D che vide il successo del Matelica sul Messina. Qualche anno prima, esattamente il 17 marzo del 2015, la Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi superò nei quarti di finale di Youth League il Manchester City con il punteggio di 2-1, gara che vide protagonista Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della formazione giallorossa.

LE GIALLOROSSE

Quello di oggi sarà un inedito per la città di Latina, si ritroveranno di fronte le due finaliste dell'ultima coppa Italia vinta dalle capitoline ai calci di rigore contro l'undici di Ganz. La Roma si presenta a questa sfida dopo aver chiuso il 2021 con una striscia di sette successi consecutivi. «La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto - ha dichiarato il tecnico Alessandro Spugna - le due formazioni sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, è per questo che non bisogna pensare al passato e al fatto di aver vinto un trofeo contro il Milan pochi mesi fa, ma dobbiamo continuare a lavorare vivendo nel presente. Abbiamo deciso di ritrovarci dopo le vacanze con qualche giorno di anticipo per preparare questo impegno nel migliore dei modi». Le giallorosse, se si esclude la magica notte di Reggio Emilia, non hanno mai battuto le rivali. «Con il Milan abbiamo giocato sempre partite complicate, è un avversario tosto - ha commentato il capitano Elisa Bartoli - siamo però consapevoli della nostra forza, del nostro cammino e dei nostri obiettivi; dovremo essere unite e giocare con sacrificio e umiltà, rimanendo concentrate fino al fischio finale».

LE ROSSONERE

Anche le rossonere, nonostante abbiamo perso le ultime due partite di campionato, sono pronte a ripartire con convinzione per lanciare l'assalto al primo titolo della loro storia. «Le sfide con la Roma hanno sempre fatto vedere il bel calcio, sono stati incontri di alto livello, pieni di emozioni - questo il pensiero di Maurizio Ganz - siamo ansiosi di scendere in campo per dimostrare il valore del gruppo e delle mie guerriere. Sono certo che daranno il massimo e anche di più perché in palio c'è qualcosa di molto importante». Gli schemi offensivi della squadra ruoteranno attorno a Valentina Giacinti, la calciatrice che nel 2021 ha segnato più gol in Serie A, mentre a guidare la difesa ci sarà Laura Giuliani, che con le sue compagne di reparto proverà a blindare la porta milanista per la nona volta in questa stagione: «La nostra filosofia è quella di ragionare partita per partita, stiamo preparando la semifinale e poi penseremo ai prossimi impegni - ha sottolineato il portiere - una vittoria ci darebbe una forte spinta per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore consapevolezza».

Davide Mancini

