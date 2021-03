27 Marzo 2021

Neanche il tempo di godere del secondo successo esterno di fila che già oggi alle 17.30 l'HC Banca Popolare di Fondi scenderà in campo nella 7ª giornata di ritorno della Serie A Beretta.

Al Palazzetto dello sport arriva il fanalino di coda Riva Molteno. Un'occasione ghiotta per i padroni di casa, rinvigoriti dal doppio blitz contro Trieste e Siena e a caccia del tris con l'obiettivo di risalire ancor di più la china in classifica, uscendo definitivamente dalla zona retrocessione. Il quart'ultimo posto a quota 12 non fa però dormire sonni tranquilli ai rossoblu, che hanno soltanto una lunghezza di vantaggio sulle dirette concorrenti Santarelli Cingoli e Teamnetwork Albatro. Attenzione quindi a non sottovalutare i lecchesi, che, nonostante l'ultimo posto, sono tra i più in forma del campionato. Un roster di qualità e talento composto dagli stranieri Knezevic e Dedovic, dal portiere Randes e da altre pedine interessanti. Il coach è il gaetano Salvatore Onelli, un passato da giocatore (stagione 2016-2017) proprio nelle file dell'Hc Fondi. «I nostri avversari si sono rinforzati e gli ultimi risultati lo dimostrano spiega Onelli - Non possiamo commettere errori perché ci giochiamo le ultime chance salvezza». Sull'altro fronte il coach Giacinto De Santis tiene alta la guardia: «La loro classifica è bugiarda. Vincere a Pressano e pareggiare a Bolzano non è banale. Quella odierna potrebbe essere l'ultima occasione e per questo giocheranno con ardore agonistico e intensità. Per noi sarà la partita più difficile dell'anno. Il Molteno all'andata ci ha battuto meritatamente». Infine si sofferma sul suo gruppo: «Ho una squadra cresciuta sotto tutti i punti di vista. Abbiamo 14/16 giocatori ed ognuno può dire sempre la sua tenendo alto il livello qualitativo della squadra». Una curiosità: nella top 15 dei cannonieri della massima serie figurano il croato Vulic (6° con 114 reti) e l'argentino D'Benedetto (15° con 97).

Andrea Gionti

