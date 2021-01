TRIBUNALE

Ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato ma ha reso spontanee dichiarazioni respingendo tutte le accuse che lo hanno portato in carcere il tecnico radiologo arrestato venerdì a Latina per esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti minorenni. Roberto De Vita, assistito dall'avvocato Laura Bove, è comparso ieri pomeriggio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e ha parlato a lungo, oltre un'ora, per discolparsi. Sono sconvolto da quanto è accaduto ha detto soprattutto perché mi sono sempre comportato in maniera scrupolosa e professionale con tutti i miei pazienti. Il 57enne ha negato in maniera categorica che nell'ambulatorio della Asl di piazza Celli dove lavorava siano accadute le cose raccontate dalla 17enne che con la sua denuncia ha fatto partire le indagini che hanno portato al suo arresto. La ragazzina ha spiegato che De Vita per farle una lastra alla schiena l'ha fatta spogliare completamente e poi l'ha toccata prima sul seno e poi nelle parti intime. Il tutto riprendendo la scena con il telefonino, circostanza confermata dai filmati ritrovati dagli investigatori della Squadra mobile nel cellulare dell'uomo riferibili non soltanto alla 17enne ma anche ad un'altra minorenne e ad altre sei pazienti della struttura sanitaria. Lui però ieri ha detto di non avere mai commesso abusi sessuali. A conclusione dell'interrogatorio la difesa ha chiesto la revoca dell'ordinanza di custodia che lo ha portato ai domiciliari, richiesta sulla quale il giudice Molfese si è riservato di decidere previsa acquisizione del parere del pubblico ministero, il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza che ha condotto le indagini. Nel frattempo il legale pensa di ricorrere al Tribunale del riesame contro l'ordinanza cautelare.

