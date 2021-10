Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

Se il genero Fabio Di Stefano era per il boss Giuseppe Romolo Di Silvio un punto di riferimento per gli affari del clan e il vero luogotenente della famiglia, tanto da essere esortato a «tenere in mano tutta la città», sono i suoi figli a destare qualche preoccupazione, come emerge dalle carte dell'operazione Scarface che ha portato alla luce una lunga serie di altri affari illeciti della famiglia rom.

Il capo ritiene in particolare che siano da tenere a bada le intemperanze di Antonio, detto Patatino: «Vedi, io mi sto facendo trent'anni dice Giuseppe al figlio in una conversazione intercettata ad agosto del 2019 nell'area verde della casa circondariale di Rebibbia Lo so perché me li sto facendo, se tu hai intenzione di seguirmi devi stare dove devi stare. Se poi hai intenzione di drogarti, che non ti ritiri la notte, che fai il barbone, fai come ti pare, io parlo chiaro. A parte Fabietto che, va be' si sa, ma io ho bisogno anche dell'appoggio tuo per andare avanti e farmi sti 30 anni. Se poi tu vuoi fare lo scemo». «Fuori è tosta», gli risponde Patatino. «Non è che fuori è tosta, sei tu che vuoi che sia tosta», è la replica.

Seguono poi una serie di indicazioni rivolte a Di Stefano su come deve essere gestita l'attività di spaccio. «Lascia fare tutto a lui, non dargli fastidio dice ancora Romolo al figlio Se ti impicci tu fai impicciare pure lui, ci blocchiamo tutti quanti e che facciamo poi? Che famo? Dimme tu». La droga presa da Patatino e dal fratello Ferdinando, detto Prosciutto, deve essere quindi data a Di Stefano perché venga gestita e distribuita, «ascolta, gli dici cognato mio cinquanta sono le tue e cinquanta sono le mie». Viene fuori l'inaffidabilità di Antonio Patatino che non rispetta le regole e il timore del capo che possano arrestare la moglie se l'attività legata alla droga non viene organizzata nel modo giusto. «Io non sono abituato così, meglio se pigli quell'altro che è abituato, io no». «Non sei abituato ma adesso è così. A Patatino che ti devo dire, io ci conto tanto su di te, ma non sei affidabile te lo dico, che vuoi fare la guerra, che vuoi tirare (sparare ndr), che vuoi fare tutte ste cazzate». E conclude in un modo perentorio che non ammette repliche: «Devi fare quello che ti dico, devi fare il ragazzo serio e basta. Quando viene qualcuno devi sapere quello che devi dire e quello che ascolti, capito? Casa la devi tenere ordinata, le femmine devono camminare dritte».

Entrambi i figli di Romolo partecipano attivamente all'associazione a delinquere di stampo mafioso, fanno estorsioni facendo valere l'appartenenza al clan e si occupano anche di ampliare le piazze di spaccio in cui operare. Per il gip Rosalba Liso sono consapevoli di appartenere a un'organizzazione in cui si seguono le regole del capo, ma Patatino dimostra in alcune occasioni di voler assumere subito il ruolo di leader. Antonio Di Silvio si legge nell'ordinanza è colui che mostra maggiore irruenza e che intende assumere il ruolo di capo. Entrambi, pur rappresentando il volto dell'associazione sul territorio, tuttavia hanno un ruolo esecutivo e non decisionale, dovendosi comunque attenere alle direttive del capo.

