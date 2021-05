29 Maggio 2021

L'INCHIESTA

«Con tutti gli indiani che mi fai girà tu con questo co di Depalgos guarda». A parlare è Clorinda Camporeale, titolare della farmacia del centro a Sabaudia, all'altro capo del telefono della conversazione intercettata c'è Sandro Cuccurullo, il medico che ha prescritto centinaia di scatole del farmaco oppioide ai braccianti indiani suoi assistiti.

«Prendono quella roba per lavorare spiega lui hanno lasciato l'oppio e hanno preso questo». In un'altra telefonata Cuccurullo parla invece con uno dei suoi pazienti. «Che te serve che te serve?» Depalgos risponde l'indiano e il medico: «Vai in questa farmacia eh» indicando l'esercizio commerciale della Camporeale al quale indirizzava tutti i suoi pazienti. E poi ci sono le intercettazioni ambientali all'interno dello studio del professionista, diventato la meta di una specie di pellegrinaggio dei braccianti stranieri, tutti a chiedere il Depalgos. In un caso addirittura il dottore scopre di avere prescritto il farmaco a quel paziente pochi giorni prima, poi capisce che in realtà è stato un altro indiano a presentarsi con il libretto dell'amico e allora predispone comunque un'altra prescrizione questa volta su ricetta bianca. E a molti prescriveva addirittura tre confezioni in una sola volta. Un comportamento che gli investigatori definiscono spregiudicato essendo a conoscenza il medico delle conseguenze dell'assunzione di una sostanza che viene definita painkiller, l'ammazzadolore. «Prendono quella roba per lavorare dice in un'altra telefonata l'indiano che è morto se prendeva l'oppio no? Io gli ho dato il Depalgos dopo però siccome gliene davo poco non lo so che co è successo che vuoi fa? Non sempre indovino».

Gli investigatori peraltro, nelle more di questa indagine hanno visionato anche gli atti di alcuni procedimenti penali iscritti a carico di ignoti per omicidio colposo: riguardano tutte le morti ravvicinate nel tempo e analoghi per circostanze oggettive e soggettive di cittadini indiani. Le vittime assumevano tutte stupefacenti e una era paziente di Cuccurullo, era intestatario di diverse confezioni di Depalgos e risulta deceduto per causa non ben definite legate ad arresto cardiocircolatorio. Tale spregiudicatezza emerge anche da un'altra conversazione con la farmacista Camporeale. I due discutono con toni assolutamente irriverenti della terapia da somministrare ad un paziente. Il medico parla di sistemi miei riferendosi alla somministrazione indebita di alcuni farmaci. «Proviamo con i sistemi miei un po' di doping che faccio io».

E. Gan.

