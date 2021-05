31 Maggio 2021

LA CERIMONIA

Festa della Repubblica contingentata ma nel segno della ripartenza: a Latina una cerimonia sobria, senza parata, lungo il viatico di uscita dalla pandemia Covid. Quest'anno nel capoluogo pontino, infatti, il 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana sarà celebrato in via dei Capuccini, nel piazzale della parrocchia San Francesco frequentatissimo dall'8 aprile scorso quando l'annesso teatro è stato destinato a centro di somministrazione del farmaco Astrazeneca. Un luogo di vita quotidiana adibito per scelta a centro vaccinale operativo anti-Covid, «un progetto di apertura da condividere», aveva sottolineato il prefetto di Latina Maurizio Falco proprio nel giorno dell'inaugurazione. «Dobbiamo prepararci sempre di più alla collaborazione per riorganizzare l'aspetto economico-sociale post pandemia. E' necessario accorciare le distanze tra lo Stato e il cittadino», aveva dichiarato il prefetto.

Mercoledì i festeggiamenti, a memoria per la prima volta lontani dalla prefettura e da piazza della Libertà ma previsti nella pertinenza della parrocchia del quartiere Piccarello, proprio per rimarcare che quello che abbiamo vissuto è stato un anno diverso dai precedenti della storia repubblicana. La cerimonia avrà inizio alle ore 10 alla presenza delle istituzioni e di quanti riceveranno le onorificenze al merito della Repubblica e dei loro stretti famigliari (nel pieno rispetto delle distanze anti-Covid). Una scelta di responsabilità istituzionale di fronte alla necessità di ridurre le occasioni di contagio, così come viene chiesto ai cittadini e agli operatori commerciali.

