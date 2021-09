Martedì 14 Settembre 2021, 05:02

Nell'incontro di ieri in piazza del Quadrato a Latina con Nicola Zingaretti, il sindaco Damiano Coletta ha riconosciuto a Zingaretti «la capacità di risanare la sanità del Lazio» e all'assessore Alessio D'Amato di «aver gestito al meglio la pandemia Covid», sottolineando «la stretta collaborazione» con la Regione per presentare insieme un progetto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede la creazione di un Distretto della salute. «Un progetto ha aggiunto -, con le future case di comunità e con il nuovo ospedale, metterà Latina al vertice della capacità dell'offerta sanitaria. Proprio qualche giorno fa con l'assessore D'Amato abbiamo fatto dei sopralluoghi per individuare gli spazi idonei alla realizzazione di queste strutture. Nel suo intervento il sindaco di Latina ha guardato al rapporto con Zingaretti che si è anche consolidato ha detto - grazie ad una serie di operazioni a favore della città, come il finanziamento della riqualificazione dello stallino di piazza del Quadrato, uno degli edifici storici più antichi di Latina, e del Museo della Terra Pontina: circa 10 milioni arriveranno nella nostra città. E poi ancora: nei prossimi giorni firmeremo un protocollo con la Camera di Commercio per l'utilizzo dei locali della ex Step, che saranno dedicati all'open innovation. Ieri sera Coletta ha affrontato anche il tema delle infrastrutture auspicando la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone e del collegamento autostradale con la Roma-Latina.

