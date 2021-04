2 Aprile 2021

FORMIA

«Parlano alle spalle, insulti e offese. Pensavo che l'amicizia vera non avesse pretese. Essere se stessi in un teatro di ombre vuote dove la scenografia non fa cambiare la realtà. Ciascuno improvvisa la sua parte creando un personaggio, attore, arte e maschere ma solo fotocopie». Sono i primi versi del pezzo di esordio nel mondo della musica della studentessa universitaria Mariachiara Clemenza, 21enne nata a Gaeta ma che ha vissuto sempre a Formia. Una grande passione per il canto, la sua arma vincente contro l'autismo, in cui grazie a melodie e parole è riuscita a fare breccia. Il suo inedito singolo dal titolo La tua apparenza, testo autobiografico, parla della diversità e rispecchia un periodo particolare della sua vita. «L'adolescenza è una fase difficile, gli adulti ne conservano spesso dolci ricordi di libertà e spensieratezza dimenticando le prime delusioni, le prime lezioni importanti - racconta Mariachiara - È proprio durante quel momento che i ragazzi imparano a rapportarsi con gli altri e spesso questa apertura verso l'esterno porta a diversi interrogativi: come accettare se stessi e farsi accettare dagli altri senza omologarsi, al di là di ogni diversità». Il primo lavoro della studentessa di Lingue e Letterature Moderne a Cassino tocca forte un tema attuale di oggi 2 aprile, in cui ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. La sua canzone racconta un periodo difficile in un mondo in cui i giovani spesso preferiscono avere followers piuttosto che amici veri. Il testo è scritto in collaborazione con Chiara Scarpellino, le musiche, l'arrangiamento e la registrazione sono del maestro Raffaele Cherubino e la produzione è di John Toso che l'ha voluta nella sua etichetta discografica Italian Way Music. Mariachiara Clemenza, da otto anni allieva della scuola di teatro Bertolt Brecht di Formia, è una ragazza di talento: nel 2017 e 2018 prese parte al festival internazionale di voci nuove Microfono d'Oro e Silver Yantra e nel 2019 vinse il Premio Mia Martini al Bucarest In Music-International Festival.

Andrea Gionti

