© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONENon c'è pace per la provincia di Latina, che fa ancora i conti con un nuovo picco di casi dopo un lieve miglioramento della situazione negli ultimi giorni e dopo che per due settimane i contagi si erano mantenuti sotto quota 200. Si torna invece a 273 nuovi positivi nel bollettino di ieri, a cui se ne aggiungono nove di pazienti residenti fuori provincia. Un numero altissimo, che rappresenta ancora circa l'11% sui 2400 test complessivi effettuati (1.400 tamponi molecolari e 1002 antigenici rapidi). Tragico anche il conto dei morti: altri sei decessi nelle ultime 24 ore, che fanno salire a 88 le morti legate al covid nel solo mese di gennaio e a 339 quelle totali da marzo (370 considerando anche i pazienti di fuori). Tre dei pazienti deceduti erano residenti a Latina: si tratta di un uomo di 70 anni, un uomo di 63 e un altro di 71, tutti con alcune patologie pregresse. Ha perso la vita anche un uomo di Terracina di 77 anni e una paziente che era residente ad Aprilia e aveva 90 anni. La città capoluogo è quella che più di altre ha pagato un tributo alto di vite umane dovuto proprio all'elevato numero di positività: solo nel corso di questo mese arriva a contare 28 vittime, seguita da Terracina che ne conta 14. Tornando ai numeri, i nuovi casi sono distribuiti in maniera preoccupante in 25 comuni: ben 60 solo a Latina, 29 a Terracina, 28 ad Aprilia, 25 a Cisterna, 23 a Fondi, 20 a Formia, 19 a Sezze, 10 a Priverno, otto a Sermoneta, sette a Gaeta e Santi Cosma e Damiano, cinque a Monte San Biagio e Sabaudia, quattro a Pontinia e Sonnino, tre a Minturno e Sperlonga, due a Cori, Itri, Lenola, Rocca Massima e San Felice Circeo e uno a Campodimele, Maenza e Spigno Saturnia. Il mese sta per chiudersi con un 5225 casi di covid accertati, già più numerosi di quanti ne siano stati registrati a dicembre (4.880). Sono oltre 20.500 i pazienti che si sono contagiati da marzo, oltre 5mila gli attuali positivi con ricoveri che restano sostanzialmente stabili. I link epidemiologici, per quanto sempre più difficili da identificare e ricostruire, indicano l'esistenza di diversi piccoli focolai di tipo familiare che si propagano e che rappresentano ancora la parte preponderante. Compaiono poi alcuni casi isolati di rientri dall'estero, alcuni link legati alla scuola o agli amici, altri alle case di riposo. Stabile invece la situazione del Lazio, dove il rapporto tra positivi e test effettuati (calcolando anche gli antigenici) scende al 4%. I nuovi casi sono 1263, 43 i decessi, 1481 le guarigioni. Con questi numeri sulla carta la regione è pronta a tornare da domenica in zona gialla, ma a decidere sarà il ministero. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. Ci aspettiamo una valutazione del rischio, con passaggio in area moderata».Laura Pesino© RIPRODUZIONE RISERVATA