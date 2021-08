Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

MOBILITA'

Il covid cambia i piani del Comune di Latina in tema di mobilità dolce e regala ai cittadini sei nuovi percorsi ciclabili. «Il sopraggiunto periodo emergenziale Covid-19 ha imposto di operare una rimodulazione del progetto MOOVIDA - spiega la delibera di Giunta approvata il 30 luglio - e di differire ad altre occasioni, tempi ed opportunità, tutte le azioni previste basate sulla condivisione ( tipo il Car pooling, taxi collettivi, etc) a favore di altre soluzioni che privilegino quanto più possibile una mobilità attenta al distanziamento sociale, quali piste ciclabili, bike line e iniziative similari che pur in modo percentualmente minoritario, erano comunque già incluse nel progetto MOOVID».

Il Comune «fermo restando gli obiettivi generali di Moovida» ha ottenuto dal Ministero della Transizione Ecologica il «parere favorevole» (il 25 marzo scorso) alla rimodulazione del progetto e la società Sistema srl ha redatto un progetto di fattibilità tecnico economica «un sistema organico di itinerari ciclopedonali atti a delineare un sistema di rete», ovvero sei nuovi percorsi ciclopedonali tre dei quali hanno già risorse per essere realizzati.

Il primo percorso (L 1) collegherà le Autolinee nuove al centro, all'ospedale, ai Poli universitari. I 356 mila euro necessari sono già stati stanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il secondo percorso (L2) collegherà Piazza Dante al Tribunale: i 90 mila euro necessari sono stati stanziati dal Mit (60 mila euro nel 2020) e dal Ministero transizione Ecologicva (30 mila). Il terzo percorso collegherà i varchi di accesso della Zona 30 del centro urbano ed è finanziato con 55 mila euro di fondi comunali. Il percorso L3 collegherà i quartieri Nuova Latina e Nascosa a via del Lido (da reperire i 166 mila euro necessari). Il quarto (L4) collegherà le autoinee nuove a viale Le Corbusier e da lì il quartiere Nuova Latina (ex Q4) (anche in questo caso i 216 mila euro necessari sono da reperire). Il quinto (L5) collegherà viale Le Corbusier, via Bruxelles-via Galvaligi, Via del Lido (costo 103 mila euro, da reperire). Mentre l'ultimo è la trasformazione del centro in zona 30 con varchi e segnaletica. In tutto si tratta di lavori da oltre 700 mila euro.

«E' un lavoro frutto di mesi pancia a terra realizzato dagli uffici - commenta l'assessore Dario Bellini - che consentirà una mobilità sostenibile alternativa alle auto private e ai mezzi pubblici e che consentirà di muoversi con bici e monopattini in modo più sicuro, non solo per piacere ma soprattutto per lavoro. I percorsi infatti collegano scuole, tribunale, ospedale, sedi universitarie, la stazione autolinee. In tutto la città vedrà raddoppiata la rete ciclabile che passerà da 14 a circa 30 km». Intanto l'ulteriore tracciato di viale Italia e via dei Mille «sta per andare in gara» spiega Bellini. «Di questi sei progetti tre progetti sono già finanziati e quindi potranno essere appaltati, altri tre saranno utilizzabili per partecipare ai prossimi bandi per la mobilità sostenibile».

Vittorio Buongiorno

