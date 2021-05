4 Maggio 2021

TRIBUNALE

C'è anche l'emergenza Covid e le disposizioni tese ad evitare assembramenti a rallentare il già lento ritmo della giustizia nel Tribunale di Latina. Negli ultimi giorni infatti i giudici monocratici hanno disposto il rinvio di decine e decine di udienze in programma per i prossimi giorni, processi che stanno slittando direttamente al 2022, data alla quale molti saranno probabilmente già prescritti. I provvedimenti adottati dai magistrati sono in linea con quanto disposto dal Presidente del Tribunale che all'inizio di aprile ha fissato in quindici il numero massimo di processi da trattare oltre a quelli fissati per la prima comparizione per evitare sia nei corridoi che all'interno delle aule un numero eccessivo di presenze. Succede così che il giudice monocratico Gaetano Negro ha rinviato dieci processi in programma per domani 5 maggio fissando la nuova data a marzo 2022. Analogo provvedimento ha adottato il giudice onorario Rosmunda Zampi per le sue udienze dell'11 e del 18 maggio prossimi: per la prima, che prevedeva la trattazione di 22 cause, ha disposto il rinvio di ufficio di due di queste mentre per l'altra udienza, nel corso della quale avrebbe dovuto occuparsi di 24 processi, ne ha rinviati se a settembre e ottobre 2022. Anche il giudice onorario Alessio Caperna si è comportato in maniera analoga per l'udienza del 29 maggio prossimo e ha stabilito il rinvio d'ufficio di 12 cause al marzo del prossimo anno. E anche i ruolini dei collegi penali iniziano ad essere pieni a tal punto che ieri un giudice per l'udienza preliminare ha dovuto inserire il processo di una persona rinviata a giudizio a maggio 2022. Lo scenario che appare all'orizzonte è quello di una valanga di prescrizioni visto che decine e decine di fascicoli rinviati dai giudici monocratici riguardano reati di carattere penale accertati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, quindi abbastanza lontani nel tempo per i quali si avvicina la prescrizione. Se l'anno scorso era stata fissata una sospensione dei termini per i mesi nei quali era stato proclamato il totale lockdown delle attività giudiziarie, ora non è più così. Una mole di indagini e accertamenti che rischiano di svanire nel nulla perché il lasso di tempo intercorso tra l'iscrizione nel registro degli indagati dei presunti responsabili dei reati e l'avvio del processo è durato a volte quasi un decennio. E sull'intero procedimento viene scritta la parola fine per sopraggiunta prescrizione.

