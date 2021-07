Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

CALCIO

Il Nuovo Cos Latina si prepara per disputare, per la terza stagione consecutiva, il campionato di Promozione con l'augurio di concluderlo. Le prime due stagioni sono state chiuse anzitempo, causa pandemia, e adesso c'è voglia di arrivare fino in fondo magari riuscendo a in inserirsi nella lotta per il salto di categoria. Quel che è accaduto un anno fa, con una partenza lampo fatta di cinque vittorie su cinque (coppa Italia compresa) è acqua passata, sono diverse le formazioni che si stanno rinforzando pesantemente per andare in Eccellenza. Ne è consapevole la dirigenza nero verde formata da Rino Somma, Andrea Giuliani, Agostino Tucciarone e Daniele Mariani: «In questo momento quello che riteniamo sia più importante sottolinea il presidente Somma è costruire una società ancora più forte e strutturata. Avere una base solida è fondamentale, così come riuscire ad allestire una rosa di valore, composta da atleti animati da spirito di sacrificio e voglia di lottare per un obiettivo comune. Lo scorso anno siamo partiti benissimo è vero, poi però come sappiamo non c'è stata la possibilità di proseguire. Quest'anno speriamo di cuore di poter completare l'annata, vorrebbe dire in primis aver lasciato il peggio alle spalle. I ragazzi non vedono l'ora di poter scendere in campo di nuovo e confrontarsi con realtà importanti non solo della nostra provincia». Il gruppo allenato dal tecnico Andrea Bellamio inizierà il prossimo 18 agosto, sul campo di Borgo Piave, la preparazione. In tutto sono 19 i riconfermati, mentre al momento sono tre i volti nuovi. Parliamo del difensore esterno Andrea Toto, con un passato anche in Eccellenza, il giovane attaccante classe 2001 Roberto Formica, ex Latina, e il centrocampista del 2003 Emanuele Berto. In settimana il Nuovo Cos Latina dovrebbe chiudere un accordo anche per un altro centrocampista, mentre continua la ricerca di un altro giovane di lega del 2002 per completare la rosa. «Non è un mercato semplice prosegue Somma , specialmente dopo due annate così particolari. Devo dire che ci ha fatto piacere sapere che così tanti ragazzi abbiano deciso di confermare il loro impegno con il nostro club, un premio al lavoro fatto dalla società in tutti questi anni. Siamo partiti dalla seconda categoria e stagione dopo stagione stiamo diventano sempre più grandi. La nostra è una vera famiglia, nella quale la componente umana viene prima di quella tecnica. E ne siamo fieri».

