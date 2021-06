Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

CALCIO

Si continua a lavorare in casa Nuovo Cos Latina per strutturare sempre di più la società e avvicinarsi nel migliore dei modi alla prossima stagione sportiva. Il club neroverde, protagonista all'inizio dello scorso anno di una partenza da applausi nel campionato di Promozione (quattro vittorie su quattro, più la vittoria nel primo turno di Coppa Italia), ha intenzione di ricominciare da un gruppo di lavoro che ha dato grandi soddisfazioni nelle ultime due stagioni. Un gruppo a cui si è unito ufficialmente una figura di primo livello come Daniele Mariani, ex presidente della Samagor e uno dei soci fondatori della Virtus Latina Calcio. Mariani è assolutamente entusiasta di iniziare questo nuovo percorso sportivo: «Desideravo vivere un'esperienza calcistica con persone vicine al mio credo, è bastato un attimo per capire che c'erano tutti i presupposti per una collaborazione. Sono legato da una grande amicizia con diverse persone che fanno parte dello staff, con le quali in passato abbiamo vissuto momenti indimenticabili e conosco bene il tecnico Andrea Bellamio. Ciò che mi ha convinto a sposare il progetto Cos Latina è l'entusiasmo e la voglia di crescere del presidente Rino Somma, del vice Andrea Giuliani e di Agostino Tucciarone. Persone serie con le quali è possibile creare qualcosa di sano e costruttivo, con l'augurio di toglierci tante soddisfazioni».

LA SOCIETÀ

Si è creata subito la giusta sintonia tra le parti, come affermato dal gruppo dirigenziale del Nuovo Cos Latina: «Il fatto che un professionista del calibro di Daniele Mariani si sia avvicinato a noi è la testimonianza di quanto di buono è stato fatto da quando siamo al timone di una società che ha fatto la storia a Latina. Poter contare su una collaborazione di questo tipo ci aiuta a fare dei passi in avanti sotto tutti i punti di vista. Si è creato tanto interesse intorno al Cos Latina e questo non può che farci enormemente piacere. Come al solito, stiamo lavorando con grande serietà e attenzione per programmare la prossima stagione. Veniamo da un periodo complicato, ma desideriamo ripartire con lo spirito giusto, in linea con i valori che da sempre ci contraddistinguono».

