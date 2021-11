Martedì 30 Novembre 2021, 05:03

IL CONVEGNO

Al Galilei Sani di Latina si celebra Dante e due protagonisti dell'XI Canto del Paradiso, San Tommaso D'Aquino e San Francesco. L'evento è promosso e organizzato per celebrare il Sommo Poeta in quest'anno a lui dedicato. La lectio magistrali si intitola Splendore di luce eterna e riporterà a Latina oggi a partire dalle 16, nell'Aula magna della scuola, Felice Accrocca, vescovo metropolita di Benevento originario di Cori e a lungo sacerdote anche a Latina, tra i massimi esperti del movimento francescano. Monsignor Felice Accrocca è chiamato a tracciare il profilo umano e spirituale del santo d'Assisi, insieme a Clemente Ciammaruconi, docente e storico, che si soffermerà invece sulla figura di Tommaso d'Aquino che morì nell'Abbazia di Fossanova. La voce di Dante sarà quella di Clemente Pernarella che leggerà integralmente il Canto. La nostra idea, quella del Dirigente scolastico Antonio Tubiello e della comunità dell'Istituto Galilei- Sani - dice la professoressa Martina Caschera, moderatrice dell'incontro - è stata quella di accompagnare i partecipanti in un percorso che vuole coniugare aspetti storico-letterari, iconografici e musicali ospitando esperti e artisti del territorio. Gli intermezzi musicali, ispirati alla cantica dantesca, saranno eseguiti dalla cantante Ilaria Durante, con l'accompagnamento di Gennaro Sacco alla chitarra e di Azzurra Pattaro al violoncello. Il Canto preso in esame - spiega la professoressa - illustra l'incontro tra Dante e san Tommaso d'Aquino, il quale pronuncia una lode su san Francesco d'Assisi attraverso la metafora delle nozze mistiche con la Povertà. La scelta di incentrare l'evento proprio su questo Canto risponde a una duplice finalità: da un lato costruire un ponte ideale tra la Divina Commedia e il territorio pontino, dall'altro celebrare il messaggio universale e rivoluzionario di san Francesco». Si potrà anche visitare il percorso espositivo allestito all'interno degli spazi scolastici dagli studenti dell'indirizzo Grafica.

Francesca Balestrieri

