FONDI

A causa dell'emergenza da Covid-19 e della conseguente chiusura al pubblico gli applausi saranno soltanto virtuali, ma rappresenterà comunque l'occasione per continuare a offrire un pizzico di normalità: tutto pronto, a Fondi, per il concerto dell'Epifania in live streaming. Solo l'ultimo degli appuntamenti a distanza fissati nel calendario cittadino, organizzato dalla casa di produzione On Broadway e patrocinato dal Comune di Fondi.

Si terrà dalle 20.30 di oggi nella cornice della chiesa di San Tommaso d'Aquino (nella foto), venendo contestualmente trasmesso in diretta attraverso i profili social dell'Ente municipale. Ad esibirsi, il maestro Raffaele Cherubino al pianoforte e il maestro Nicola Marchesini - controtenore di fama internazionale - alla voce. Porteranno sul palco un programma ricco ed eterogeneo, in bilico fra tradizione e contaminazione: si spazierà di grandi classici del Natale, per arrivare a brani tratti dal repertorio pop italiano e internazionale. Le varie performance saranno introdotte dall'attore Giovanni Pannozzo.

«Al pregio artistico dell'evento commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale si aggiungono la bellezza e il valore storico di una location della città che siamo ben orgogliosi di mostrare, tramite la diretta social, al grande pubblico. L'augurio è che in un futuro prossimo tutti questi eventi, che tanto apprezzamento stanno riscuotendo da parte della cittadinanza e degli amanti della musica classica in generale, possano essere riproposti dinanzi ad una platea entusiasta e plaudente. Un sentito ringraziamento a coloro che, con i messaggi inviati in diretta social, stanno sostenendo gli artisti. Il supporto virtuale sta colmando, anche se solo in piccola parte, la mancanza e il calore del pubblico, assenti ormai da 10 mesi. Questo tipo di incoraggiamento, che sembra banale, è in effetti molto importante per un settore completamente fermo dall'inizio della pandemia».

Mirko Macaro

