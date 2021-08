Martedì 24 Agosto 2021, 05:02

IL PROGETTO

Un nuovo Consiglio comunale, per aggiornare il Piano triennale delle opere pubbliche e ratificare così i progetti, oggetto di richiesta di finanziamento da quasi 10 milioni di euro per il parco Falcone e Borsellino e altre strutture. A questo saranno chiamati i consiglieri comunali di Latina nei primi giorni di settembre, alla ripresa dell'attività consiliare. Un'attività che, in questo mese, potrebbe comunque già risentire della campagna elettorale in corso e di quello che in piazza del Popolo fin dai primi di agosto viene scherzosamente chiamato bimestre bianco, per far intendere che le sedute - di Consiglio come di commissione - sarebbero state limitate ad atti e provvedimenti più urgenti e indifferibili. Come in questo caso: si tratta infatti della candidatura del Comune di Latina al bando del ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di marginalizzazione e degrado sociale. Con propria delibera, la giunta ha approvato cinque progetti, il più rilevante dei quali è per il Parco Falcone-Borsellino: 5.560.305 euro.

Il progetto prevede di affrontare le criticità attuali del Parco, in particolare, la presenza di alberature di grande fusto con radici superficiali, la necessità di strutturare una rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e migliorare l'accessibilità, i percorsi interni, le aree verdi e la recinzione perimetrale. Il parco urbano diverrà quindi uno spazio sicuro ed organizzato con aree per lo sport, per il tempo libero e la promozione di attività culturali, aggregativa e di relazioni sociali.

Segue poi la rifunzionalizzazione dell'ex scuola materna di via Milazzo, per 1,7 milioni di euro, quella dell'ex tipografia di viale XVIII Dicembre, per 1,1 milioni di euro, e infine opere per il Palabianchini di manutenzione e anche di prevenzione incendi, per 439.639 euro. In pratica, si parla di un finanziamento totale, cui il Comune si è candidato, di circa 9 milioni di euro. Il ministero richiede però che tali interventi siano inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche, ratificandoli così in Consiglio. «Il parco - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri - avrà nuovi parchi gioco, nuovi viali, sarà una nuova struttura basata sui concetti dell'universal design. Abbiamo messo al centro anche i suggerimenti e le osservazioni proposte dalle associazioni, consultate in occasione del sopralluogo fatto per lo skate park (poi spostato al parco di Santa Rita, il cui progetto definitivo sarà approvato nella prossima settimana, ndr). È un altro esempio di progettazioni e finanziamenti che questa amministrazione sta portando».

Andrea Apruzzese

