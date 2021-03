17 Marzo 2021

Latina alla ricerca di cliniche veterinarie per soccorrere gli animali bisognosi di assistenza. Per un valore di quasi 600mila euro in due anni di appalto. Tanto vale la gara europea per il soccorso di animali rinvenuti nel territorio comunale di Latina. Una procedura sopra soglia comunitaria, rivolta a ospedali e cliniche veterinarie, operanti entro un raggio di 30 chilometri dal centro del capoluogo pontino. La determina, che precisa un valore della gara di 592mila euro iva esclusa per 24 mesi, è stata pubblicata ieri. I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta divisa nei due criteri economico e qualitativo. Il Comune chiede infatti progetti di presentare progetti specifici per l'assistenza agli animali, ad esempio «servizi aggiuntivi, innovativi e migliorativi rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto». La richiesta principale per partecipare è l'esperienza, di almeno 12 mesi, nella gestione di cliniche veterinarie. Da anni il Comune di Latina ha un braccio di ferro economico con i servizi veterinari della Asl di Latina per l'assistenza ad animali feriti, per cifre che, nel corso di anni, hanno sfiorato i 2,5 milioni di euro per la cura di cani e gatti.