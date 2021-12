Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:03

IL COLLOQUIO

Sinergia e rapporti tra istituzioni, con scambio di informazioni per il contrasto alle illegalità e per la ripartenza del territorio. Sono queste le priorità, secondo il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, nello stilare un bilancio del 2021 e le previsioni per il 2022. Falco parte dall'emergenza Covid, che ieri ha fatto registrare in provincia oltre 700 nuovi casi: «Ci preoccupiamo ma con giudizio, abbiamo dei dati di assoluta preoccupazione numerica, ma con un orizzonte di evoluzione meno drammatico rispetto a un anno fa. L'appello in queste ore è al cittadino, come elemento responsabile della comunità».

Il Prefetto pone l'accento sul «rapporto di fiducia, leale, tra istituzioni e cittadini» e, sul momento che si sta vivendo, usa la metafora di «una barca che ha il motore e la prua nella giusta direzione, pur nei marosi di un tempo precario. Siamo tutti impegnati a far sì che chiunque abbia opportunità, e legalità all'interno delle opportunità». Stila una priorità delle azioni svolte nel corso del 2021, a partire dalla gestione delle emergenze dei cluster di Roccagorga e poi di Sabaudia, e poi l'Estate pontina, «un pacchetto di misure di carattere generale e specifico, per la sicurezza, per garantire un ritorno alla normalità per le diverse categorie economiche, per un coordinamento dei lavori della galleria a Terracina, la cui chiusura totale avrebbe bloccato tutta l'area, e sulla cui situazione ho ricevuto appoggio da tutte le parti, per una soluzione modulata».

LEGALITÀ

Centrale è poi il tema della legalità, nel cui ambito dedica un ringraziamento al «lavoro di squadra con tutte le forze dell'ordine». A luglio fu siglato un protocollo per lo scambio di informazioni tra prefetture, forze dell'ordine e magistrature delle province di Latina e Caserta, un'intesa che «intendo ora siglare anche con Frosinone, nel segno di un'alleanza tra province contigue». E si concentra sul caporalato, «fenomeno endemico», per contrastare il quale «non bisogna solo fare terra bruciata: bisogna invece prosciugare l'illegalità e rilasciare l'humus della legalità, perché l'albero deve continuare a essere fruttifero. Bisogna dare massimo sostegno all'agricoltura di qualità, a chi ha scelto la legalità, intervenendo anche con sgravi fiscali, o con microcredito». E lancia un appello preciso alle istituzioni: «I Comuni devono aiutarmi a occupare tutti i beni confiscati: bisogna sempre far vedere alle consorterie criminali l'utilizzo legale del bene. La chiave prima è un rapporto stretto con i sindaci, e ferreo con le dirigenze dei Comuni». E si rivolge anche alla magistratura, «i cui tempi di intervento sulle piaghe devono essere i più stretti possibili, sempre nel rispetto delle garanzie costituzionali». Per fare tutto questo, anche in chiave dei controlli per i superbonus al 110% ma soprattutto per i fondi del Pnrr, «occorre una rete di controlli, anche con l'ausilio di professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni». Il Prefetto dedica molto spazio ai Comuni, «che hanno nella Prefettura il loro primo alleato» e che dovranno essere pronti alla gestione dei fondi del Pnrr: «C'è bisogno di un metodo, utilizzando il quale non sarà difficile l'esercizio della legalità. Occorre inserire competenze nelle strutture responsabili e le selezioni per farlo dovranno essere di qualità, pur con i tempi stretti dettati dal momento. Inoltre occorrono controlli sul rendimento dei dipendenti: le performance non vanno erogate a pioggia, ma sulla base di verifiche del merito».

ECONOMIA

Non ultimo, gli interventi avvenuti nell'ultimo anno sulle crisi sindacali e le realtà produttive di un territorio che «ha grandi eccellenze, come il farmaceutico e può fare cose meravigliose nell'agricoltura»: il Prefetto cita i casi della Saxa Gres, intervenuta nella crisi della Nalco di Cisterna, e della Sicamb.

Un augurio per il 2022, il Prefetto Maurizio Falco lo sintetizza in una parola: «Fiducia. Bisogna ricostruirla. Il rilancio va appoggiato, va appoggiato lo sviluppo turistico, gli investimenti industriali, ma è anche importantissimo l'elemento infrastrutturale».

Andrea Apruzzese

