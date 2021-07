Lunedì 12 Luglio 2021, 05:00

Il ct della nazionale azzurra, Gianlorenzo Chicco Blengini saluta gli amici della Top e lascia sorridente il taraflex del Palazzetto di Cisterna. «Un buon test, queste partite servono per prendere ritmo e far giocare tutti i ragazzi della rosa - commenta - Ho dodici titolari ed è giusto che almeno in queste fasi preparatorie la panchina venga ruotata. E' importante valutare anche la parte emotiva che queste competizioni stimolano e che va gestita. Bisogna sempre riuscire a stringere i denti e a dare il meglio anche nei momenti di difficoltà». Due gare che pur vincenti hanno avuto un diverso andamento. «Oggi (ieri per chi legge) abbiamo faticato meno rispetto alla prima gara. Abbiamo espresso più continuità e più fluidità nel cambio palla. Però sabato ho apprezzato la tenuta del gruppo che non ha mai mollato, anche quando l'Argentina era in vantaggio e ha saputo tenere i nervi saldi anche nei vantaggi». Per Blengini quella di Tokyo sarà la seconda Olimpiade. «Per me è un onore enorme rappresentare l'Italia. Un traguardo al quale tutti aspirano. Io ho addirittura il privilegio di rappresentare il mio Paese a due Olimpiadi consecutive e mi riempie di orgoglio». Non partite da favoriti «Ci sono quattro squadre che vengono indicate come più forti ma a noi non interessa. Ogni squadra ha pregi e difetti e l'importante è riuscire a trovare le risorse con grande serenità per riuscire ad offrire il meglio che possiamo essere». Anche Alessandro Michieletto, sicuramente il più continuo degli azzurri in questa due giorni è soddisfatto. «Aspettavamo con ansia di poter giocare e queste due gare sono state molto utili. Sabato abbiamo faticato un po' di più ma l'importante era giocare. Ora continueremo a lavorare in questi ultimi due giorni di ritiro prima di partire per Tokyo cercando di alzare sempre più l'asticella per farci trovare pronti alle Olimpiadi».

