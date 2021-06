VERSO IL VOT0

«Il candidato sindaco di Latina del centrodestra sarà una personalità con capacità amministrativa e che possa rappresentare la sintesi delle peculiarità e delle esigenze del territorio al di fuori dei partiti, intorno al quale far rinascere la seconda città del Lazio, che non merita di restare nel pantano in cui è sprofondata». Lo affermano, in una nota congiunta, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo, Udc e Rinascimento con Sgarbi al termine della riunione regionale sulle comunali svoltasi a Roma. Dopo aver sbloccato le scelte per Roma e per le altre grandi città, il centrodestra si concentra sui capoluoghi di provincia che andranno al voto in autunno.

«La prossima settimana si terrà - prosegue la nota - un tavolo nazionale del centrodestra, nel quale sarà sciolta la riserva sul candidato sindaco di Latina». Al momento sono giù scensi in campo l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, un passato nel Msi, in An e nel Pdl e un presente alla testa di 12 associazioni. Anche l'avvocatessa Annalisa Muzio ha annunciato la propria candidatura alla testa di un gruppo di associazioni. Entrambi sperano che i partiti del centrodestra virino su di loro per risolvere i problemi della candidatura, ma alla luce della dichiarazione («una personalità con capacità amministrativa») forse solo Zaccheo può sperare nella scelta. In passato si soo fatti i nomi di almeno due ex commissari prefettizi come Giacomo Barbato, o ex prefetti come Antonio D'Acunto: anche loro corrispondono all'identikit, con quel riferimento a ua personalità «al di fuori dei partiti». A questo punto non resta che aspettare per capire se il centrodestra troverà un candidato unico per sfidare l'attuale sindaco Damiano Coletta che si presenta per il secondo mandato con l'appoccio del movimento civico Latina Bene Comune, del Pd e delle Sardine, ma che potrebbe essere sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. Ovviamente Coletta spera che il centrodestra non riesca a presentarsi unito con un solo candidato sindaco di coalizione.

Il centrodestra sostiene che Latina è sprofondata in un pantano, ma 5 anni fa Coletta conquistò la vittoria bollando con lo stesso concetto le amministrazioni che lo avevano preceduto e che erano naufragate per dissidi interni alla coalizione prima di raggiungere la fine del ma dato. Cosa questa che invece stavolta non è accaduta. Dopo oltre vent'anni infatti una amministrazione comunale del capoluogo si avvia a concludere il poprio mandato senza essere stata sfiduciata o senza dimissioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 11 Giugno 2021, 05:01