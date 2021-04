15 Aprile 2021

VACCINI

Due sale del centro anziani Vittorio Veneto di Latina per le vaccinazioni Pfizer anti-Covid. E' la risposta sanitaria che va di pari passo alla distribuzione incrementale del farmaco e quindi alla necessità di garantire maggiori somministrazioni al giorno, al fine di una più rapida immunizzazione della popolazione. Per quest'ultimo obiettivo è al vaglio della Asl pontina l'apertura di una grande hub vaccinale in drive-in. In corso sopralluoghi per scegliere la location. Non si esclude l'utilizzo dell'ex Rossi Sud.

IL SERVIZIO

Da ieri mattina, chi arriva al centro anziani Vittorio Veneto per sottoporsi a vaccinazione Pfizer viene accolto all'ingresso da un operatore sanitario che indirizza l'utenza alla sala 1 o alla sala 2. L'ambiente più grande (sala 1), alla destra dell'ingresso della struttura, «consente un incremento da agende vaccinali con le prenotazioni ordinarie», l'altro a sinistra più piccolo (sala 2) «dà la possibilità di fare attività di recupero su particolare situazioni, quale ad esempio i non idonei alla vaccinazione Astrazenaca che devono essere dirottati su Pfizer, cercando di consentirlo anche nella stessa giornata», ha spiegato ieri mattina all'inaugurazione della seconda ala Silvia Cavalli, direttore generale della Asl pontina. La manager, presente al centro anziani insieme al dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale pontina, ha aggiunto anche che il nuovo centro vaccinale sarà utile nel suo complesso per «le particolari categorie che nel tempo si andranno a sommare». Il centro anziani di viale Vittorio Veneto, messo a disposizione del Comune di Latina, per la lotta al Coronavirus, è una soluzione flessibile «che in una campagna vaccinale così massiva è molto importante», ha sottolineato il direttore generale.

La struttura attrezzata alla vaccinazione è stata visitata in mattinata dal sindaco Damiano Coletta, dal prefetto Maurizio Falco, alla presenza del tenente colonnello Michele Meola, in rappresentanza del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, del colonnello Umberto Maria Palma, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e del questore Michele Spina. «La nostra sfida ha affermato il prefetto Falco - è stare insieme e offrire la massima risposta possibile nell'apparato di sicurezza sia sanitario che di carattere generale. Si lavora insieme sempre e questo sta a dimostrare che c'è una squadra che progetta anche il dopo. Noi dobbiamo progettare il rilancio, un ritorno alla normalità che noi dovremo accompagnare con i temi tipici dell'amministrazione della sicurezza». «Questo luogo ha un alto valore simbolico per la città ha commentato il sindaco Coletta -. Si tratta di un centro anziani molto attivo al di fuori della pandemia e utilizzarlo per la vaccinazione credo che sia un messaggio importante per tutti e in particolare per i meno giovani, essendo questo un luogo a loro più familiare». Anche il sindaco ha voluto testimoniare il lavoro di squadra da parte delle istituzioni. «L'organizzazione in team coordinata dal prefetto è una garanzia di sicurezza per la popolazione, perché ogni giorno ci si confronta e necessariamente ognuno deve fare la sua parte».

Ad oggi, ha spiegato il direttore generale della Asl pontina, il quantitativo di Pfizer in arrivo è incrementale, mentre è in fase di arresto quello del vaccino Jhonson&Jhonson. «Speriamo quanto prima in un momento di chiarezza ha aggiunto Cavalli - Questo per dire che anche la nostra programmazione si deve ricalibrare di continuo. Man mano che ci sarà un'evidenza più chiara dei nuovi arrivi illustreremo altre iniziative», ha concluso il manager alludendo all'apertura di un drive-in per le vaccinazioni.

Rita Cammarone

