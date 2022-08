Sabato 27 Agosto 2022, 10:52

Il consiglio comunale compatto, con un solo voto contrario, aveva votato a favore dello scioglimento del Comitato Sabaudia MMXX che era nato per l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2020, poi slittata per covid al 2021, degli europei under 19, dei mondiali coastal rowing 2023 e degli europei assoluti del 2024. Giovedì si sono svolte la riunione del consiglio direttivo e del Comitato e poi l'assemblea dei soci alle quali hanno preso parte, oltre al sindaco Alberto Mosca anche i rappresentanti di Provincia di Latina, Luigi Matteoli; Coni, Alessio Palombi e della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale e Maurizio Leone nonché il presidente dei revisori dei conti Tonino Del Giovine. Nel corso degli incontri è stata affrontata la tematica relativa al venir meno dello scopo del Comitato e ne è stato proposto lo scioglimento con la sola astensione della Fic. Il presidente Alessio Sartori si era già dimesso a marzo scorso. «C'è in corso un'indagine da parte di magistratura ordinaria e contabile» aggiunge inoltre il sindaco Mosca. Al Comune di Sabaudia organizzare i due eventi del 2023 e 2024 sarebbe costato almeno due milioni di euro considerando che per il coastal rowing avrebbe dovuto sborsare 650.000 euro e per gli europei assoluti un milione e 200.000 euro.



Il sindaco Alberto Mosca ha fatto due calcoli partendo da quanto l'ente ha già speso per organizzare la prova di Coppa del Mondo del 2021. A fronte di una spesa prevista di 800.000 euro i costi sono lievitati a 2 milioni e 200.000 euro. La Regione Lazio ha contribuito con 300.000 euro e 176.000 sono stati i fondi raccolti da sponsorizzazioni. Dovrebbe arrivare un ulteriore contributo regionale ma, alle fine, il Comune ha sostenuto una spesa di oltre un milione e 600.000 euro.



«Sabaudia non è contraria ad ospitare gare nazionali o internazionali di canottaggio ma non può da sola sostenere oneri così consistenti penalizzando la distribuzione di beni e servizi a favore della collettività spiega il sindaco Ho chiesto al Coni ed alla Fic che sostegno economico sono in grado di fornirci e hanno risposto che gli oneri ricadono sulle città ospitanti. L'evento pianificato per il 2023 è dietro l'angolo ed io non me la sento di far sostenere alla città un onore così grande. Alla fine Sabaudia dovrebbe spendere 4 milioni di euro, se sommati alla Coppa del Mondo. Inoltre gli impegni per questi due eventi non trovano riscontro nelle pianificazioni di bilancio. Nella riunione di giovedì è emerso che Sabaudia dovrà versare 60.000 euro per la rinuncia ai campionati europei under 19 che sono stati poi organizzati da Varese a titolo di ristoro per le spese effettuate dall'altra città. «Dovrà dimostrarlo il liquidatore se dovremo pagare o meno» aggiunge il sindaco. «Il salto nel buio non lo faccio chiarisce Mosca Queste decisioni non vengono prese a cuor leggero ma occorre sempre fare un'analisi dei costi e dei benefici».



Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale invece non ritiene che la messa in liquidazione del Comitato sia la soluzione da perseguire considerando invece opportuno trovarne una che mettesse in condizione lo stesso e quinti tutti gli enti che ne facevano parte, di ottemperare agli impegni organizzativi presi nei confronti di World Rowing.



