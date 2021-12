Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

Il contagio del virus Covid 19 continua a correre tra i banchi. Il bollettino settimanale delle Asl parla di un aumento esponenziale di casi in una sola settimana. Dal 7 al 14 dicembre le classi in quarantena sono passate, in tutta la provincia, da 61 a 94 (con una crescita del 54%), oltre 100 studenti positivi in più (da 222 a 331, con iìun incremento del 49%) e 38 contagiati tra docenti e personale scolastico (la settimana precedente erano stati 29). Dati dunque non confortanti che stanno portando sia la Prefettura che la Asl ad attenzionare la situazione. Al momento il comitato sicurezza non ha parlato di chiusure anticipate o altre iniziative perché se da una parte è vero che ci sono tanti contagi tra gli studenti, è vero anche che sono spalmati sulle scuole di ogni grado. Calano i positivi all'infanzia (da 24 a 28), ma aumentano i casi nelle classi della primaria che passano da 161 a 214, e soprattutto alle superiori, nella fascia di età 14 18 anni, dove i positivi da 33 passano a 93 (con un balzo addirittura del 181%).

Proprio questo ultimo dato ha spinto alcune scuole a prendere provvedimenti. Al liceo Majorana il dirigente scolastico ha deciso di sospendere l'attività didattica in presenza per tre giorni per una approfondita sanificazione. I ragazzi, che al momento sono in didattica a distanza, torneranno in presenza domani. Oggi però si terrà il consiglio di istituto in cui all'ordine del giorno c'è anche la discussione sul rientro o meno in classe prima delle vacanze di Natale.

Il Vittorio Veneto Salvemini ha intrapreso proprio questa strada: gli studenti sono in Dad fino al 22 dicembre: «Il problema che abbiamo riscontrato non è tanto nel numero dei contagi perché sono poco più di 10 i positivi nella nostra scuola, ma tutto quello che gira intorno. Per ognuno infatti c'è una classe con 20 25 studenti in quarantena, a cui si aggiungono i docenti che spesso lavorano su più classi, questo comporta una chiara ingestibilità dell'attività didattica. La scelta di mettere tutta la scuola in dad nasce per evitare un aumento dei contagi nei prossimi giorni spiega il vicepreside Dino Iavarone Voglio sottolineare comunque che i contagi degli studenti non si sono verificati nell'istituto, dove sono super controllati, è quello che accade fuori dalla scuola che ci preoccupa perché in quel caso i controlli non ci sono».

Anche alcuni studenti del liceo scientifico Grassi di Latina hanno chiesto al dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi la didattica a distanza per questa ultima settimana di scuola Ma ha risposto il dirigente - a scuola l'ambiente è sicuro, inoltre io non ho la possibilità di chiudere la didattica in presenza e mettere tutti in Dad, perché le norme non lo consentono, gli unici a poter prendere questa decisione sono sindaco o prefetto, o nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di contesto come ad esempio un aumento esponenziale dei contagi, che però nel nostro istituti non ci sono. In dad ci vanno solo i positivi o contatti stretti di positivi. Il dirigente però fa anche una riflessione: Non si può chiedere la dad a scuola, dove l'ambiente è controllato al massimo, e poi uscire tutti insieme la sera. Questo, in effetti, è un paradosso.

