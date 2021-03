12 Marzo 2021

IL CASO

Il 18 febbraio scorso era stato notificato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice del tribunale di Latina Giorgia Castriota ed era stato intimato contestualmente di lasciare liberi gli immobili nei giorni successivi. Ora, a quasi un mese di distanza, sono arrivati sgomberi e sigilli sulle sei villette di una lottizzazione completamente abusiva realizzata a Borgo San Michele, di proprietà di alcuni componenti della famiglia Di Silvio. Sei ville con ampi spazi esterni, cortili e porticati decorati da statue di leoni, alcune già abitate altre in via di ultimazione, tutte realizzate a margine del centro abitato del borgo, lungo una strada secondaria e senza uscita e a ridosso del canale. Lontane da occhi indiscreti, tanto da essere sfuggite a qualsiasi controllo durante tutte le fasi di costruzione. E ammettendo pure che qualcuno le abbia notate si è guardato bene, evidentemente, dal denunciare. Un abuso edilizio alla luce del sole, venuto su nell'arco di pochi mesi su un terreno di proprietà della famiglia che aveva però destinazione agricola e non era dunque edificabile. L'intero complesso era infatti del tutto privo di atti autorizzativi o di licenze a costruire. E così, quando è stato scoperto, è scattato il sequestro preventivo richiesto dalla procura di Latina e dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano.

In alcune delle villette, come è stato accertato dalla questura, si erano stabilite quattro famiglie del clan rom e alcuni loro stretti conoscenti, tra cui Alessandro Di Stefano, marito della sorella di Costantino Patatone Di Silvio. La famiglia Di Stefano, originaria della Sicilia, Acireale, e trapiantata nel capoluogo, non è nuova agli archivi delle forze dell'ordine: i due fratelli Fabio e Alessandro erano stati arrestati alcuni anni fa in un'operazione condotta dalla polizia per un giro di droga e usura e nel 2017 alcuni componenti erano stati arrestati e condannati per una rissa scoppiata nel centro commerciale Latina Fiori. Dopo la notifica del sequestro preventivo, avvenuta il mese scorso, è stato intimato a tutti di lasciare liberi gli immobili e così, dopo alcuni giorni di proroga richiesti, si sono svolte nella mattinata di ieri le operazioni di sgombero da parte degli agenti della questura di Latina con la collaborazione della polizia locale. Non è stato registrato nessun particolare disordine dal momento che le famiglie erano state avvisate e hanno avuto tutto il tempo per liberare gli edifici abitati e trovare un'altra collocazione. Le chiavi sono state consegnate agli agenti che hanno poi provveduto a sigillare e a murare gli ingressi per evitare una nuova occupazione. Le villette sono state al momento affidate in custodia al Comune di Latina e con ogni probabilità, come richiesto dal sostituto procuratore Miliano, saranno abbattute.

Laura Pesino

