Sabato 7 Agosto 2021, 05:02

IL CASO

È la prima polemica elettorale di questa tornata amministrativa 2021 a Latina. La destra, evidentemente, non ha ancora digerito il cambio del nome dei giardinetti, da parco Arnaldo Mussolini (il fratello di Benito) a parco Falcone e Borsellino, deciso da Lbc. Una polemica nata dal palco dal quale Matteo Salvini ha detto che «mi dicono questo sindaco è stato capace solo di cambiare nome a un parco», e da cui Claudio Durigon ha rincarato la dose affermando che «quello deve tornare a essere parco Mussolini». Quarantotto ore, e la polemica di una sera d'estate monta. È in particolare Alessandro Cozzolino, ex segretario comunale e ex capogruppo del Pd di Latina, ad osservare che «Durigon dovrebbe chiedere scusa per una dichiarazione infelice, che tenta solo di celare la totale mancanza di unità e di programmi della destra a Latina. Nelle ultime ore abbiamo avuto riprova di questo fatto con l'annuncio della candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo. Una destra che ci fa ripiombare nel passato che ha prodotto le nefandezze e i debiti che ancora oggi stiamo pagando. Per non parlare del ridicolo che molti di coloro che sfiduciarono l'ex sindaco Zaccheo lo avranno come candidato». Interviene anche Monica Cirinnà, senatrice del Pd: «L'onorevole della Lega Claudio Durigon, sottosegretario all'Economia, chiede che il parco pubblico di Latina torni a essere intitolato ad Arnaldo Mussolini e non più ai giudici Falcone e Borsellino. Ripetiamolo insieme: per Durigon merita celebrazione pubblica il fratello di un dittatore fascista e non due giudici servitori dello Stato trucidati dalla mafia». Secondo la Cirinnà, si tratta di «una proposta indegna per un membro del governo, che dovrebbe avere nella lotta alla criminalità organizzata una priorità. Chiedo al premier Draghi, sulla cui onestà nessuno può sollevare dubbi, di rimuovere Durigon dal suo incarico. Per il bene del Governo che lui presiede e del Paese».

