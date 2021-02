GIUDIZIARIA

C'è anche un passaggio dedicato a Latina nella relazione con la quale il Procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Pio Silvestri ha inaugurato ieri l'anno giudiziario 2021. La questione che ha interessato la magistratura contabile nel corso dell'anno passato è quella del danno derivante dal mancato utilizzo della struttura Parco attrezzato Vasco de Gama' realizzato dal Comune di Latina in un'area della marina. «Gli accertamenti istruttori si legge nell'intervento del Procuratore - hanno permesso di accertare lo stato di abbandono dell'opera, realizzata con contributo cofinanziato dall'Unione Europea con fondi POR-FESR Lazio 2007-2013, per la quale, al termine dei lavori, non era stata avviata neppure la procedura per la gestione con conseguente omissione di una sia pure minima attività di manutenzione. A rispondere del danno si ricorda - sono stati chiamati i diversi dirigenti che in base alle rispettive attribuzioni hanno omesso le attività necessarie a manutenere l'opera nonché i vertici dell'amministrazione. Il danno contestato ammonta a 296.752,62 euro». Ai vertici di piazza del Popolo è stato notificato il rinvio a giudizio del sindaco Damiano Coletta, dell'ex commissario prefettizio Giacomo Barbato, della Direttrice Generale dell'ente Rosa Iovinella e di alcuni dirigenti in carica dal 2016 che hanno occupato il Servizio Ambiente, Lavori Pubblici, Decoro e Patrimonio. L'udienza è fissata per la fine di aprile ma nel frattempo l'amministrazione, che ha sempre sostenuto come l'affidamento in gestione non fosse previsto come obbligo, è comunque andata avanti nella risistemazione della struttura tanto che a breve sarà realizzata la recinzione e ha anche aggiudicato la gara per la concessione in gestione del Parco per dieci anni alla cooperativa Il Quadrifoglio' . Un ulteriore passaggio è stato fatto nei confronti della Regione Lazio alla quale è stato chiesto diconfermare il finanziamento.

Elena Ganelli

