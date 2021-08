Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:02

IL CASO

Controlli a bordo dei bus del trasporto pubblico locale in pieno svolgimento anche a Latina. Come in altre realtà del Lazio e d'Italia, anche nel capoluogo pontino, dove il trasporto pubblico locale viene svolto da Csc Mobilità, i controllori a bordo svolgono il servizio di verifica che gli utenti indossino regolarmente la mascherina e che rispettino il corretto distanzIamento a bordo. Da giugno, le capienze erano state portate all'80% di quella massima per ogni mezzo, e il 21 agosto il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha iniziato a prefigurare quelle che dovranno essere le nuove norme da tenere a bordo, soprattutto in vista del rientro dalle ferie e quindi della ripresa delle attività lavorative nelle città, nonché in vista, a settembre, dell'inizio dell'anno scolastico. Norme che stanno per essere affinate e validate dal comitato tecnico scientifico.

Tra queste, figurano la conferma della capienza dell'80% a bordo sia in zona bianche che in zona gialla, sia su bus, metro, pullman e treni locali. A bordo si dovrà sempre tenere la mascherina: quella chirurgica, anche se in realtà sarebbe suggerita la Ffp2. Non è escluso che vengano anche decisi orari di entrata e uscita - dagli uffici come da scuola - differenziati per evitare gli assembramenti a bordo dei mezzi pubblici. Il ministero prevede di stanziare ulteriori fondi a favore del tpl dei Comuni, in particolare per il noleggio di bus turistici, aumentando così il numero di corse disponibili. «I controlli a bordo stanno proseguendo», osserva l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini. Alla fermata, sale a bordo una coppia di controllori con il compito di verificare il corretto uso della mascherina, oltre al possesso del titolo valido per la corsa. Nei mesi scorsi, vi erano state polemiche da un lato per il mancato rispetto delle norme da parte di alcuni utenti, dall'altro perché, in seguito a tamponi eseguiti dai Nas sui mezzi, erano emerse tracce di Covid su una maniglia e su un sedile di uno di questi; evento cui seguirono anche nuove verifiche e un'intensificazione delle sanificazioni, che già avvenivano ogni sera. Già in primavera poi, il servizio del tpl a Latina era stato rimodulato grazie all'utilizzo di mezzi Atral che si erano aggiunti a quelli di Csc Mobilità per quasi raddoppiare le corse sulle tratte e sugli orari più richiesti.

Inoltre, 12 mezzi aggiuntivi coprivano la doppia entrata e la doppia uscita dalle scuole. Il Comune è già al lavoro, attendendo le linee guida finali, per verificare le esigenze del trasporto alla ripresa soprattutto delle scuole, quando i mezzi attualmente utilizzati sulle tratte per il mare, saranno riportati nell'orario invernale per quelle scolastiche.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA