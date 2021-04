25 Aprile 2021

SEZZE

Non solo scandali e inchieste shock, Sezze torna a far parlare di sé ma questa volta per un'ottima ragione. Il Cardinale Pietro Marcellino Corradini, nato a Sezze nel 1658, è a un passo dalla beatificazione. Nella giornata di ieri Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto di riconoscimento delle virtù eroiche del Cardinale originario del comune lepino che, da ieri, è ufficialmente venerabile, un titolo che la Chiesa Cattolica conferisce a coloro che, per la pratica eroica delle virtù esercitate in vita, sono ritenuti degni di essere venerati da parte dei fedeli. Non è tutto, il venerabile, una volta tale, ha il diritto di procedere verso la beatificazione dopo il riconoscimento e l'ufficializzazione da parte della stessa Congregazione delle cause dei santi di almeno un miracolo. Oltre a San Carlo da Sezze, canonizzato nel 1959 da Papa Giovanni Paolo II, il comune lepino potrebbe allora molto presto vantare un beato tra i suoi più illustri cittadini.

«Da questo momento il Cardinale Corradini ha il titolo di venerabile e può essere proposto come modello e guida a tutti i fedeli - si legge in una nota diffusa dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno - Nel corso della sua vita e anche nello svolgimento del servizio presso la Santa Sede, in numerosi e delicati incarichi, il centro lepino di Sezze ha visto il Cardinale Corradini sempre attivo in opere di carità e di attenzione agli ultimi, in particolare nel campo educativo. La Diocesi pontina - conclude la nota - invita i fedeli a unirsi nella preghiera per chiedere al Signore la grazia di vederlo presto beato».

«Il Cardinale Corradini fu una figura molto importante per la città Sezze - spiega Ernesto Di Pastina, membro del CdA del Conservatorio Corradini - fu la grande attenzione che aveva per gli ultimi che lo spinse a fondare il Conservatorio delle Suore Collegine che, a distanza di oltre 300 anni, ancora perseguono la causa del loro fondatore. L'intuizione di creare una struttura dedicata unicamente alle ragazze povere fece di Corradini un grande precursore per il suo tempo - prosegue Di Pastina - e il riconoscimento che il Santo Padre gli ha conferito non può che riempire i nostri cuori d'orgoglio».

Come confermato dallo stesso Di Pastina, nei prossimi giorni si assisterà a diverse iniziative per celebrare lo storico evento e per conoscere meglio uno tra i personaggi più importanti nella storia di Sezze. Una figura illustre che ha dato tanto, attraverso le sue opere, al mondo della Chiesa ma anche e sopratutto alla comunità di Sezze che oggi, dopo lo sconforto dell'ultimo periodo, torna a vantare orgogliosamente le proprie eccellenze.

Francesca Leonoro

