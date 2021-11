Sabato 13 Novembre 2021, 05:03

IL RICORDO

«Con la sua scomparsa il mondo del canottaggio perde uno dei principali narratori. È riuscito a conferire, nelle regate di alto livello, dalle Olimpiadi di Los Angeles '84 fino a Sidney 2000, un'aurea particolare alle vittorie ma anche alle sconfitte perché sapeva entrare in profondità grazie alla sua competenza, professionalità, alla conoscenza diretta dei singoli partecipanti, dei vogatori italiani e soprattutto del contesto internazionale abituato a interviste di spessore con personaggi come Agnelli, Maradona e tanti altri». La morte di Giampiero Galeazzi, storico giornalista e radiotelecronista Rai, con un passato da canottiere, è stata ricordata da Davide Tizzano, le cui imprese sportive nel remo (il doppio oro ai Giochi di Seul '88 nel quattro di coppia e ad Atlanta '96 nel doppio con Agostino Abbagnale) sono state raccontate all'epoca proprio da Bisteccone. «Il canottaggio per lui era più una passione che un vero e proprio lavoro e lo faceva con amore e dedizione. Noi atleti degli anni '80 e '90 dobbiamo soltanto dirgli grazie perché ha reso immortali i nostri successi e ci ha regalato sempre il gusto di tornare velocemente a terra perché era uno spettacolo risentire il suo commento prosegue il 53nne napoletano, direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia e neo presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) - Ci mancherà tanto e un abbraccio è doveroso da parte di tutto il movimento perché se questo sport oggi è noto al grande pubblico e viene ricordato in maniera iconica è anche grazie anche lui». C'è un aneddoto che lega i due: a Seul, Davide, allora 20enne, per la gioia si gettò in acqua con i compagni in piena cerimonia di premiazione, perdendo la medaglia d'oro. Durante i festeggiamenti tutta la troupe della RAI rischiò di cadere nel campo Misari Regatta, mentre non riuscì ad evitare di finirvi Galeazzi. L'episodio, quasi unico nel suo genere, destò l'attenzione del CIO che richiese il supporto della Marina Militare Sudcoreana. L'alloro venne ritrovato due giorni dopo nelle acque limacciose del fiume Han. La figlia di Giampiero, Susanna, giornalista del Tg5, è legata dal 2012 al biotecnologo Mattia Mirabella, figlio di Tonino, fotografo di Latina.

Andrea Gionti