Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

Il calcio a 5 usato contro la violenza di genere. È la storia dell'Asd Laundromat Gaeta Futsal (serie D femminile) e dell'associazione Diritto&Donna, unite per combattere la violenza sulle donne «Una squadra di donne che scendono in campo per le donne spiega l'avvocato Valeria Aprile, presidente dell'associazione - Un ringraziamento va al presidente del club Francesco Macone che mi ha coinvolto nel progetto Diamo un calcio alla violenza'. È fondamentale veicolare il messaggio integrando le calciatrici a far parte di questa causa sociale. Queste ragazze hanno tanta voglia di vincere, di riscatto, di spogliarsi dello stereotipo di donna che non deve assolutamente giocare a calcio che non è femminile, quindi portiamo un doppio messaggio: donna=calcio si può, donna contro la violenza si deve». Il fenomeno ha acceso i riflettori di RaiSport con il giornalista Massimo Proietto, conduttore storico della trasmissione dedicata alla Lega Pro C Siamo, che ha dedicato un ampio servizio andato in onda anche come contro copertina a Calcio Totale, su Rai2, diretta da Paolo Paganini, dove ha ricevuto numerosi attestati di stima e ammirazione. Nel campo della chiesa di San Paolo a Gaeta, sede degli allenamenti, si è vissuta una giornata particolare, insolita, al fine di diffondere in maniera chiara il messaggio di sensibilizzazione per creare una nuova cultura, in cui le donne acquisiscano consapevolezza e non siano rappresentate sempre come vittime, ma diventino protagoniste del loro destino. «Denunciare, condividere, informare, dobbiamo imparare ad educare le generazioni future ad un amore sano, puro, di veri principi» - sottolinea la Aprile, autrice del libro La chiave della libertà. È stato trasmesso anche un video e realizzato un calendario grazie al lavoro del fotografo pontino Enrico Duratorre. «Lo sport come volano per ogni attività e utilizzarlo per lanciare messaggi sia utile. L'attenzione è stata puntata sull'attività delle ragazze sul campo, ma in modo particolare fuori. Sicuramente non ci fermeremo, rafforzando il nostro impegno nel portare avanti queste lodevoli iniziative» - conclude Francesco Macone, presidente della Laundromat Gaeta Futsal.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA