28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







NEI CIRCOLI

Il mondo del calcio a cinque amatoriale è ripartito: niente sold out, ma i gestori degli impianti sono piuttosto soddisfatti. Certo, la migrazione dal calcetto al paddle - che ha potuto continuare con l'attività anche durante questi mesi di stop - si fa sentire.

«Non c'è stato un sold-out ma posso dire che c'è stata una buonissima risposta e tantissimi clienti affezionati sono tornati immediatamente, ho rivisto con gioia molti volti famigliari - racconta Guido Bonanno, gestore del Tecariba da quasi trent'anni - Mi rendo conto che le persone, hanno voglia di sfogarsi e chiaramente la ripresa va fatta sempre in massima sicurezza. L'unico neo è, per noi, il limite dell'orario imposto dal coprifuoco che crea più di qualche problema alle partite serali, quelle che storicamente erano le più frequentate».

Restando nel capoluogo pontino, anche al Boschetto c'è stata la tanto attesa ripartenza. «Le aspettative sono state rispettate, non è c'è stato un boom da impazzire ma meglio non lamentarsi, le cose stanno andando bene in questi primi giorni di calcetto amatoriale, dalla prossima settimana riprenderemo anche con i tornei - aggiunge Daniele, il gestore - In questi primi giorni ho assistito a una cosa molto curiosa: alcuni ragazzi, per integrare qualche giocatore assente, hanno coinvolto i genitori, abbiamo potuto assistere a più di qualche partita mista tra famiglie, una cosa anche molto divertente e bella da raccontare. L'incognita è legata all'orario di chiusura visto che il coprifuoco ci limita abbastanza sulle partite della sera». A Terracina si riparte in progressione.

«Il calcetto amatoriale si sta ripartendo in progressione ed è evidente che in queste prime ore non c'è sicuramente un tutto esaurito - ammette Francesco Cascarini, storico organizzatore di beach sport e di tornei - Al Royal Sporting Club di Terracina c'è una ripresa e, nei prossimi giorni, verificheremo come andranno le cose: i campionati che avevamo organizzato sono stati sospesi e ora stiamo valutando, rispettando sempre le regole e anche il buon senso, come muoverci per ripartire». A Ceriara di Sezze si lavora. «Abbiamo avuto le prime richieste per il calcio a cinque, prevalentemente dai frequentatori storici e dagli affezionati, ma progressivamente ci stiamo orientando verso il padel anche noi visto che abbiamo già riconvertito una parte della nostra struttura» aggiunge Manuel Malandruccolo del Circolo Asd Futura.

Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA