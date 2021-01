LE INTERCETTAZIONI

Ad un certo punto Roberto e Michele Martena si sono dovuti fermare e smettere di attestare falsamente la movimentazione di sangue proveniente dalla Orm Ambient, circostanza che ha determinato un forte disaccordo con gli imprenditori pugliesi. E' accaduto dopo il 4 dicembre 2019, quando i carabinieri del Nipaf di Latina hanno chiesto ai titolari della Ilsap copia della documentazione in particolare i documenti di trasporto della cui compilazione si occupava Michele Martena. Era stato lui nei 14 casi accertati dagli investigatori a preparare i certificati, rigorosamente falsi, che attestavano che quasi 119mila chili di liquido ematico dalla Puglia erano arrivati nell'azienda di San Michele. Come risulta dalle numerose intercettazioni telefoniche dopo la visita dei militari dell'Arma a Borgo San Michele Roberto Martena del quale nell'ordinanza il gip ricorda i precedenti specifici in materia ambientale - inizia a telefonare a Fabio Leo chiedendo con insistenza di poterlo incontrare e alle richieste del suo interlocutore che sollecitava nuovi documenti, il titolare della Ilsap spiega che non c'è più alcuna possibilità essendo l'azienda senza autorizzazione. Respinge anche la possibilità, suggerita dal suo interlocutore, di compilare documenti di trasporto falsi da inserire nelle registrazioni con il suffisso bis' come invece era stato fatto presso altri impianti di produzione e lavorazione del sangue. Poi il 6 dicembre i due si incontrano alla Ilsap e in una successiva telefonata intercettata Leo con toni abbastanza rabbiosi si lamenta con Roberto Martena del figlio. «Mi ha preso per il c...o, mi dispiace che è tuo figlio ma deve crescere ancora». E alla fine dal 6 dicembre 2019 la Orm Ambiente, costretta dalle circostanze, cambia strategia e inserisce se stessa nei documenti di trasporto quale luogo di destinazione finale del liquido ematico nonostante fosse in possesso della sola autorizzazione al transito.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA