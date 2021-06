CALCIO

Il Latina ha concluso una stagione lunghissima prendendosi la soddisfazione del successo nei play off di serie D. Certo, l'ambizione iniziale era quella di vincere il campionato, ma il Monterosi si è dimostrato più continuo aggiudicandosi con merito il girone G. I nerazzurri però hanno saputo impreziosire questa annata con le due sfide giocate nel giro di tre giorni con la Nocerina e il Savoia, grazie alle quali adesso si può sperare nel ripescaggio in serie C.

ALONZI 7 Il custode della porta ha vissuto un'annata di ottimo livello, certo non sono mancati gli errori, ma ha saputo sempre reagire con personalità. Strepitoso il suo intervento su D'Ancora nella sfida con il Savoia.

ESPOSITO 7,5 Il regista della difesa è stato uno degli uomini in più della squadra per carisma e qualità. Quando non è stato presente, il Latina ha pagato la sua assenza.

ALLEGRA 7,5 Una stagione in crescendo, si è dimostrato solido e versatile contribuendo a dare forza al settore difensivo

GIORGINI 8 Tra i migliori in assoluto, una giovane capace di giocare con la sicurezza del veterano. La vera rivelazione dei nerazzurri.

DI EMMA 7 Il dodicesimo uomo, quello utile per ogni momento. Non è sempre partito titolare, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo segnando anche un paio di gol.

ORLANDO 6 Non ha giocato molto, quando c'è stato bisogna di lui però ha risposto presente.

TERASCHI 7 Si è preso la fascia destra, dando un grande contributo sia in fase di spinta che di aiuto quando c'è era da difendere.

POMPEI 7,5 Ha macinato chilometri sulla sinistra, mettendoci dentro tanta qualità e assist d'oro. Tra i più positivi.

SEVIERI 8 Il volante nerazzurro, il centrocampista d'ordine, il difensore aggiunto, il primo ad impostare. L'uomo ovunque di cui il Latina non ha mai potuto fare a meno.

BARBERINI 7,5 Il suo rendimento è cresciuto con il passare delle settimane, nonostante la giovane età si è dimostrato sempre sicuro e maturo garantendo sostanza in mezzo al campo e tanti inserimenti.

GARUFI 6,5 Una stagione sfortunata, iniziata male con la rottura del crociato. Ma nel finale di stagione è tornato per aiutare il gruppo a vincere i play off.

RICCI 6 Non ha avuto grande spazio, ma è stata una pedina utile sia in mezzo al campo, sia per mettere una pezza nel settore difensivo.

MASTRONE 7 Si è preso la ribalta proprio nel momento finale, sostituendo Teraschi alla grande. Veloce, grintoso, una spina costante nel fianco degli avversari.

ATIAGLI 6,5 Non ha avuto tantissime possibilità, quando c'è stato bisogno del suo apporto però ha fornito le garanzie necessarie.

TORTOLANO 7 La sua stagione è durata sino a fine dicembre, ma fino al momento dell'infortunio è stato un fattore determinate per i nerazzurri.

DI RENZO 7,5 Partito fortissimo, il bomber ha conosciuto un momento di flessione a causa di un infortunio. Ma poi si è ripreso la scena nei play off, trascinando i compagni.

CORSETTI 7,5 Una annata vissuta in crescendo, fatta non solo di gol, ma anche di personalità e sacrificio. Contro Nocerina e Savoia si è dimostrato un vero leader.

SARRITZU 7 Arrivato nel capoluogo come alternativa di lusso, è diventato presto un titolare. Non sempre continuo, la sua qualità però è servita parecchio al Latina.

CALABRESE 6,5 Quando c'è stato bisogno di far tirare il fiato a Di Renzo o avere una possibilità in più sugli esterni, ha offerte buone garanzie.

ALESSANDRO 7 La sua velocità, i suoi gol e la capacità di entrare velocemente in partita hanno permesso spesso al Latina di fare un salto in avanti non indifferente.

CALAGNA 6 Dopo un gran precampionato, non ha avuto tantissime possibilità. Nel finale di stagione però si è tolto le sue soddisfazioni.

BARDINI, PASTORE, GALLO, CIAMMARUCONI, DI MINO 6 Pochi minuti, ma comunque protagonisti.

SCUDIERI 7,5 Arrivato a Latina con l'obiettivo di vincere, ha vissuto una stagione del tutto particolare. Ha dato identità e un gioco al Latina, ma poi ha commesso qualche errore di troppo. Dopo la parentesi Ciullo, ha saputo riordinare le idee e presentare di nuovo una squadra con senso logico e spirito di appartenenza.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 21 Giugno 2021, 05:02