Spese correnti, spese in conto capitale, entrate, uscite, bilancio di previsione, consuntivo Termini con i quali gran parte della popolazione non avrà forse una gran dimestichezza, ma dai quali, alla fine, dipendono le scelte dell'impiego di risorse per la collettività in cui si vive. Ecco perché il Comune di Latina ha fatto la scelta di spiegarle alla popolazione. Da ieri è infatti disponibile sul sito web del Comune un opuscolo, Il bilancio del Comune spiegato ai cittadini. Nelle sue 14 pagine si parla di bilancio di previsione, bilancio consuntivo, variazioni di bilancio, e ruolo della giunta e del Consiglio nell'approvare gli schemi. Alcuni capitoli sono dedicati ai concetti di competenza e cassa, delle entrate e delle uscite, viste nelle loro differenti classificazioni, spiegate anche con semplici schemi riassuntivi, con particolare rilievo per spese correnti e spese in conto capitale. Segue un intero capitolo dedicato al Dup, il Documento unico di programmazione. Non mancano paragrafi dedicati anche alle procedure di controllo sugli atti. Una lettura agevole, dedicata a chi abbia desiderio di comprendere come funziona un Bilancio comunale. «L'obiettivo - spiegano dal Comune - è rendere leggibile e interpretabile il documento di programmazione fondamentale del Comune». Nell'introduzione, il sindaco, Damiano Coletta scrive che «questo piccolo opuscolo può, nella sua semplicità, contribuire ad abbattere il muro della inconsapevolezza e della non conoscenza di un mezzo tanto ostico ai più quanto fondamentale per l'amministrazione comunale: il bilancio. È stato scritto proprio per costruire un ponte tra l'amministrazione e ogni cittadino desideroso di conoscere, azione prodromica alla partecipazione». «Per partecipare osserva l'assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti occorre conoscere, e oggi, in questo tempo così complesso, l'amministrazione non può non avvalersi del contributo di tutti per costruire ogni giorno una città per tutti». Il Bilancio di previsione 2021 del Comune di Latina è quasi in dirittura d'arrivo: con la scadenza per l'approvazione tuttora fissata al 31 marzo (a meno di proroghe), il documento sarà al centro in settimana della discussione in giunta, cui seguirà il confronto con i consiglieri.

