14 Aprile 2021

LA NOVITA'

Il 58% delle farmacie della provincia di Latina somministrerà i vaccini. Il numero è stato messo nero su bianco e inviato a Federfarma nazionale, ma potrebbe cambiare da qui al 15 giugno, data entro la quale è possibile iscriversi al corso messo a disposizione dall'istituto superiore di sanità per la nuova figura del farmacista vaccinatore. L'adesione, ad oggi, è nettamente più alta di quella avuta per effettuare i tamponi in struttura: 90 farmacie su 153, contro le 43 che effettuano test rapidi e sierologici. Sebbene siano di più gli interessati a combattere la pandemia tramite il loro servizio, resta una buona parte delle strutture del territorio che prende tempo o al momento non se la sente. La motivazione è da ricercare in più fattori: preoccupazione per un servizio mai svolto prima e soprattutto spazi a disposizione. «C'è sempre agitazione per iniziare un nuovo tipo di attività commenta Roberto Pennacchio, presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Latina soprattutto se non si è mai fatta prima d'ora. Quello che desta più preoccupazione è il fatto che non c'è uno storico sul vaccino Johnson&Johnson: ci sono studi a riguardo, ma quello che poi farà testo sarà l'operatività». E proprio ieri dall'America è arrivata la notizia dello stop cautelativo del nuovo vaccino che sarà sottoposto a nuove verifiche e dunque slitterà con ogni probabilità anche l'avvio nel nostro paeste.

Altra questione è quella relativa agli spazi a disposizione, regolamentata dall'accordo quadro siglato da governo, regioni, Assofarm e Federfarma. «Ancora non sappiamo quanti vaccini al giorno dovremo somministrare continua Pennacchio e questo, chiaramente, cambia le carte in tavola soprattutto per le farmacie più piccole. Se fossero cinque dosi al giorno potrebbero organizzarsi, se venti o più di venti sarebbero in difficoltà a gestire spazi, fila e assembramenti». Da quanto si apprende fino ad ora, molte farmacie sarebbero orientate a somministrare i vaccini durante l'orario di chiusura o con un gazebo esterno, cosicché il farmacista vaccinatore possa dedicarsi interamente alla procedura. Nel frattempo è già iniziato il corso di formazione in remoto che fornisce le indicazioni su come muoversi in merito a tutti e quattro i vaccini che al momento hanno avuto l'ok da parte di Ema e Aifa: Astrazeneca, Moderna, Pfizer e Johnson&Johnson. Nel frattempo l'avvio della vaccinazione in farmacia è stata spostata dal 20 aprile al mese di maggio.

Bianca Francavilla

