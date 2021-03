4 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Crescono anche i focolai di tipo familiare che hanno portato il bollettino di ieri a registrare ben 150 nuovi positivi su circa 1100 test in 23 comuni. Unica nota positiva: ieri non ci sono state vittime. I nuovi casi sono sparsi sul territorio provinciale. Sono stati in particolare 32 i contagi a Latina, 19 a Cisterna, 17 a Fondi, 12 a Terracina, 11 ad Aprilia e 10 a Sezze, altri otto a Cori, cinque nel comune di Sermoneta, quattro rispettivamente a Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, San Felice Circeo e Sonnino, tre a Sabaudia, due a Formia, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga, uno a Lenola, Norma, Priverno, Prossedi e Roccasecca dei Volsci. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e 133 pazienti guariti. Si guarda con attenzione anche alla situazione di Roccagorga, per la quale si attende in questi giorni una nuova valutazione della curva per stabilire l'eventuale allentamento delle misure imposte dalla zona rossa. Va peggio a Frosinone - che attualmente è zona rossa - dove ieri sono stati registrati 249 nuovi casi. Sono stati invece 79 a Viterbo e 39 a Rieti. Quanto alle vaccinazioni Latina il numero fornito da Salute Lazio è di 30.912 dosi somministrate, poco meno di Frosinone (32.702). e dietro ad altre cinque Asl romane. Ma ci sono già 34.915 pontini che si sono prenotati per avere il vaccino, un numero che è destinato a impennarsi visto che da oggi sono aperte le prenotazioni anche per i fragili presso il portale della Regione.