I VOLONTARI

C'è una rete di aiuti che non si è mai fermata, neanche durante il Covid-19. Parliamo della Caritas, realtà ben radicata sul territorio di Latina e della provincia, che non ha mai smesso di tendere la mano. Lo fa partendo dal bisogno più essenziale per ognuno, ma che nasconde molte altre richieste: il cibo. Nel capoluogo c'è una mensa nel complicato quartiere di Villaggio Trieste, aperta dal lontano 2003 e che nel corso del tempo si è riadattata in base alle possibilità dei volontari e alle richieste degli utenti. Era infatti inizialmente aperta a tutti e divenuta punto di ritrovo della zona ed è poi diventata riservata a chi realmente ne aveva bisogno ed entrava con un tesserino attivando anche un percorso che andava oltre alla sola esigenza della cena. Con il Covid è cambiata di nuovo: a causa delle nuove disposizioni in vigore per gli ospiti non è più possibile mangiare seduti attorno a un tavolo e ora i volontari consegnano loro dei sacchetti da consumare altrove. «Causa Covid racconta il direttore della Caritas Angelo Raponi abbiamo rivoluzionato il sistema dei pasti, siamo passati all'asporto e lì siamo rimasti perché non possiamo garantire spazi e sanificazione in tempo reale». Ci sarebbe, infatti, spazio solamente per venti persone se mangiassero dentro, quando gli ospiti sono anche 100 al giorno. «Con il tempo il sacchetto da asporto lo abbiamo affinato continua tanto che è diventato un pasto caldo a tutti gli effetti con primo, secondo, contorno, frutta, dolce e bottiglietta d'acqua. Certo manca il contesto in cui si sviluppano relazioni, ma come lato positivo c'è anche la riservatezza che spinge più persone che altrimenti sarebbero state in imbarazzo a chiedere aiuto». Una platea diversa, dunque, dove spesso un componente della famiglia prende da mangiare per tutto il nucleo o dove si rivolgono anche persone in difficoltà temporanea per il lavoro, l'affitto, la bolletta. Si è passati da circa 60 pasti al giorno a oltre 100, ma è cambiato anche il numero dei volontari. «Prima c'erano centinaia di persone divise in gruppi che prestavano servizio 365 giorni l'anno, ora non è più così. Piano piano stiamo cercando di riavvicinare i volontari e rendere il servizio più umano possibile in modo da far sentire anche a chi presta servizio che non sta solo consegnando un sacchetto. Ma non è semplice perché alcune persone di età più avanzata hanno fatto un passo indietro e molte altre hanno rinunciato per paura di contrarre il Covid. Siamo però fiduciosi, stiamo incontrando dei gruppi e crediamo che più persone possano di nuovo avvicinarsi alla nostra realtà». Alla realtà della mensa di Villaggio Trieste si affianca la rete di distribuzione aiuti a indigenti che opera sul territorio della diocesi di Latina tramite le Caritas parrocchiali. È un ulteriore aiuto indirizzato alle famiglie, possibile grazie a quanto inviato dall'unione europea. «Parliamo di migliaia di famiglie conclude Raponi da Cisterna a Terracina che si presentano presso la Caritas parrocchiale, vengono censite appunto perché i viveri arrivano dall'unione europea e ricevono un pacco su misura».

